Was ist das Schöne am Älterwerden? Haben Sie Angst vor dem Tod? Welche modischen Trends haben Sie in Erinnerung? Wenn Monika Zeisenböck mit dem Mikrofon ausgerüstet im Caritas Pflegehaus St. Barbara im

23. Wiener Gemeindebezirk durch die Gänge geht, wissen die Bewohner, dass wieder Interviewzeit ist.

Wöchentlich produziert ein Team, bestehend aus radiobegeisterten Mitarbeitern und Bewohnern des Caritas Pflegewohnhauses in Wien, seinen eigenen Podcast: Faltenrock FM. Die Themen werden entweder vorgegeben oder von den

E-Mails der Hörerschaft aufgenommen. „Es gibt bei uns kein Tabuthema. „Wir reden über Ernährung, Tod, Verhütung …“, erzählt Zeisenböck. Alle Gespräche sind geprägt von der Erfahrung des Alters und einem

anderen Blick auf das Hier und Jetzt.

Die Sendungen können online gehört werden

Zu hören sind die Sendungen über die Applikationen iTunes, Spotify und Castbox. Faltenrock FM kann aber auch direkt auf www.faltenrockfm.at abgerufen werden. Oft würde es ans Eingemachte gehen, erzählt Zeisenböck.

„Die Sendungen sind wirklich alle sehr gut, da kann man gar keine einzelne herausgreifen. Lustig war das Thema Sex, da hat mich gewundert, wie offen die Damen geredet haben. Man denkt sich ja, da wird in einem Pflegeheim nichts mehr sein“, erzählt die Podcastmacherin lachend.

Zeisenböck fühlt sich im Heim richtig gut aufgehoben. Schuld daran sei, sagt sie, vor allem der Heimleiter. „Die Stimmung ist extrem gut. Es ist ein ausgeglichenes offenes Haus und so fühlen sich die Menschen auch gut aufgehoben.“ Bevor sie Teil des Podcast-Teams wurde, war sie selbst interviewt worden, erzählt die Heimbewohnerin. Dann wurde sie gefragt, ob sie nicht auch einmal Lust hätte, selbst Interviews zu führen. „Dann habe ich mir das Mikrofon geschnappt und bin auf die Station gegangen. Wenn jemand freundlich geschaut hat, habe ich gefragt. Da muss man aufpassen … es gibt ja grantige Leute auch.“

Die Fragen formuliert die 68-Jährige leicht verständlich. „Ich bin seit über fünf Jahren im Heim und ich kenne die Bewohner und weiß, wie man mit ihnen umgehen muss.“ Manche hätten zuvor nie ein Interview gegeben, erst bei Zeisenböck öffneten sich einige.

Der Podcast war eigentlich als Radio von älteren Menschen für ältere Menschen geplant gewesen. „Aber wir kriegen immer mehr Anfragen von jüngeren Menschen. Das zeichnet uns aus!“ Mittlerweile habe man ein paar tausend Zuhörer.

Umgang mit der Technik ist kein Problem mehr

Mit dem Mikrofon umzugehen sei übrigens nicht so schwer, sagt Zeisenböck. „Ich bin ein technisches Nockabazl, aber das ist ein einfaches Gerät“, sagt sie. Sie habe sich über sich selber gewundert, dass sie den Umgang so schnell gelernt hat.

Man hört, wie es Zeisenböck gefällt, Radio zu machen. Alle Themen, die sie interessieren, wurden übrigens noch nicht im Podcast behandelt. Zum Thema Homosexualität etwa würde sie auch gerne einmal eine Sendung machen: „Das würde ich spannend finden. Es kommt

sowieso alles aufs Tableau. Es gibt kein Thema, das nichts hergibt.“

Freiwillige, die bei der Produktion des Podcasts mithelfen, können sich unter faltenrockfm@caritas-wien.at melden.