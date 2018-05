Urig ist er nicht. Und seinen Rohschinken vom Turopojle-Schwein, bio natürlich und Freiland sowieso, muss man auch erst üben, beim Bestellen. Aber: Er ist „ein Paradebetrieb“, sagt die Falstaff-Familie. Und die hat heuer immerhin 25.000 Bewertungen in ganz Österreich abgegeben, für den jüngsten Heurigen- und Buschenschanken-Guide des Genussverlags.

Der ist gerade herausgekommen. Und hat nicht nur vier Bundesland- und vier Kategorie-Sieger gekürt. Sondern auch einen Gesamtsieger: den mit dem Turopojle-Schwein auf der Spezialitätenkarte. Und mit Hermann Hager in der Heurigenküche. 98 Punkte, die bisherige Höchstwertung seit Erscheinen des Falstaff-Guide, bekommt die Weinbeisserei, wie Küchenchef Hermann und Winzer Matthias Hager ihr schlicht-modern-würfeliges Heurigenlokal in Mollands genannt haben. Und wo über dem historischen Presshaus aus 1888, das heute als Vinothek dient, ab sofort vier Falstaff-Weintrauben hängen.

Ebenfalls vier Trauben, 97 Punkte und noch einen Kategorie-Sieg dazu hat Bernd Pulker mit seinem Edelheurigen in Rührsdorf im heurigen Heurigen-Guide eingefahren. „Den besten Wein“, sagt der Falstaff, hat Pulker’s Heuriger. Nicht nur weil er Bordeaux und Burgunder zum hausgemachten und vielgelobten Schweinsbraten kredenzt. Sondern weil er seit heuer auch selbst keltert. Die (eigenen) Trauben stammen vom Spitzer Setzberg, das Handwerk von Topwinzer Johann Donabaum.

Auf Platz 3 in Niederösterreich, mit immer noch vier Weintrauben und 96 Punkten, reiht der Falstaff 2018 den Winzerhof der Familie Dockner in Höbenbach. Dahinter: das Weingut Jäger in Weißenkirchen, Seymanns Buschenschank in Pernersdorf und das Weingut Alphart in Traiskirchen. Heurigenwirt des Jahres ist Werner Welser vom Wiener Kahlenberg.

www.falstaff.at