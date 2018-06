Eine junge Ärztin kam ins Haus meiner Mutter und sollte ihre kognitive Leistungsfähigkeit begutachten. Erste Aufgabe: „Merken Sie sich folgende Begriffe: Baum – Sonne – Buch.“

Sofort fing mein Gehirn an, eine Assoziationskette zu bauen. Ich liege in der SONNE unter einem BAUM und lese ein BUCH. Super easy.

Dann sollte meine Mutter auf einen Zettel die Uhrzeit „zehn Minuten vor elf“ schreiben, was sie auch sofort tat, aber digital: 10.50. Auf die Nachfrage der Ärztin, ob sie diese Aufgabe auch auf einem Ziffernblatt machen könnte, antwortete meine Mutter verärgert, sie führe ihren Haushalt seit zehn Jahren in digitaler Form, Waschmaschine, Herd und Mikrowelle, alles elektronisch. Es gebe auch keine Uhren mit antiquiertem Ziffernblatt mehr. Ich formte gedanklich ein Ziffernblatt und scheiterte kläglich. Meine durch das Klimakterium ausgelösten depressiven Gemütsschwankungen ließen die Zeiger vor meinem inneren Auge immer fünf Minuten nach zwölf sehen. Die Ärztin beobachtete mich und lächelte mitleidig.

Katharina Grabner-Haydens neues Buch ist im ueberreuter-Verlag erschienen | ueberreuter

Nächste Frage: „Wie heißt unser Bundespräsident?“

„Dr. Klestil!“ rief meine Mutter stolz. Dr. Fischer und Prof. van der Bellen hätte sie aufgrund ihrer katholischen Überzeugung nie für voll genommen. Alle sozialdemokratische Wichtigtuer!

Die Medizinerin überging charmant ihren politischen Fauxpas und fragte weiter.

„Der Präsident der USA?“

„Ist ein Volltrottel, wenn Sie mich fragen! Ein unerzogener Prolet!“ antwortete sie.

„So, nun zur letzten Frage: Haben Sie sich die drei Begriffe gemerkt?“

Ich fing zu zittern an. Weniger wegen der in Kürze feststellbaren kognitiven Beeinträchtigung meiner Mutter, als viel mehr über die Tatsache, dass meine Gedankenkette gerissen war. Was waren die Begriffe doch gleich? Ich liege mit einem BUCH unter einem SCHIRM im REGEN. Falsch. Ich liege unter einem SONNENSCHIRM in der SONNE und trinke PROSECCO. Falsch. Oder war es doch SCHERE- STEIN-PAPIER? Ein Gedankenblitz durchzuckte mich, nun hatte ich die Lösung: BUCH – PROSECCO – SCHIRM. War ja ganz einfach.

Auch die Ärztin dachte angestrengt nach, sie hatte sich die Begriffe nicht notiert, bis meine Mutter die Stille durchbrach: „BAUM –SONNE – BUCH!“

Katharina Grabner-Hayden | NOEN

Tröstend hielt ich die Hand meiner Mutter: „Schade Mama, die Begriffe waren BUCH-PROSECCO-SCHIRM!“, worauf die Ärztin etwas verwirrt meinte, sie sei sich nun auch nicht mehr sicher, es sei SONNE-WEIN und INSEL gewesen. Verstört stand sie auf, meinte, es sei alles in bester Ordnung mit meiner Mutter und ging.

Mama erhob sich, holte eine Flasche Wein und meinte lachend in mein erstauntes Gesicht: „Jetzt brauche ich wirklich eine Stärkung! Da kommt mir so ein junges unerfahrenes Mädel ins Haus, stellt die dümmsten Fragen und ist dabei Akademikerin! Schrecklich! Und so etwas schickt man zu alten Leuten!“

Ich war um eine Erfahrung reicher geworden: Verdammt, jetzt hat´s auch mich erwischt!

Mehr zur Autorin und Kolumnistin Katharina Grabner-Hayden und ihren nächsten Lesungen unter www.grabner-hayden.at