Völlig entgeistert komme ich von einem Friedhofsbesuch zurück und werfe wütend die abgebrannten Kerzerln und die Zündhölzer auf den Küchentisch, „Ich bin die blödeste Kuh, die man sich vorstellen kann!“

Mein Mann widerspricht nicht, was mich noch mehr in Rage bringt.

„Stell dir vor“, fange ich wieder an, „das Grab neben Papa ist leer!“

„Ist der b´soffene Schnattl vielleicht auferstanden?“ lacht mein Mann.

„Aber nein! Dreißig Jahre ist das Grab neben uns verwildert und nun wird es saniert! Ich habe es verbockt, denn eigentlich wollte ich es mieten, weil man von dort aus so schön zum Stift Göttweig sehen kann!“

„Du wolltest es mieten? Ich dachte, ich sollte dich nach deinem Dahinscheiden in einen großen Steinsarkophag legen? Keine Würmer und keine lästigen Mäuse! Du würdest erhaben liegen wie in einem Hochbeet, sehr gemütlich!“

„Sehr witzig!“, ärgerte ich mich und weiß genau ein Telefonat mit meiner Schwiegermutter ist jetzt unumgänglich. Mein Mann soll sich darum kümmern. Nach einer Stunde kommt er zufrieden zurück. Nach Auskunft der Schwiegermama gibt es für alles eine Lösung, sogar für die letzte Ruhestätte. Sie könne gerne ein Grab entbehren, sie hätte genügend davon: zwei am Zentralfriedhof, eines in Penzing, zwei in Währing, je eines in Liesing und in Favoriten und einen Epitaph am Barbara Friedhof in Linz, gleich neben dem Altlandeshauptmann von Oberösterreich. Sehr attraktiv.

„Das will ich haben!“ bettle ich ihn an.

„Gerne. Du musst nur noch fünf Jahre warten, denn kriegst du es zum 60. Geburtstag!“

Jö, wie ich mich jetzt schon darauf freue!

Mehr zur Autorin und Kolumnistin Katharina Grabner-Hayden und ihren nächsten Lesungen unter www.grabner-hayden.at