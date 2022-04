Benefiz für Hilfe im eigenen Land und "Hippokrates"-Wein

Werbung

Beste Stimmung herrschte im ältesten Gasthof der Stadt Krems „Alte Post“, als Moderatorin Barbara Stöckl rund 280 Gäste im einzigartigen Arkadenhof begrüßte.

"Bergdoktor" Hans Sigl als Weinpate

Nach der Gasthofübergabe von Familie Brunner an Familie Seidl wurden im Rahmen der feierlichen Weintaufe die edlen Trauben der Leopold-Edition 2021 von Stadtpfarrer Franz Richter auf den Namen „Hippokrates“ getauft: Eine Anspielung an den heurigen Weinpaten, Schauspieler Hans Sigl und seine langjährige Tätigkeit als „Bergdoktor“. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten soll der Wein als Symbol der Freude, der Lebens- und Glaubensfreude ein Zeichen setzen“, sagte Pfarrer Richter.

Hans Sigl, der kurz vor seinem nächsten Bergdoktor-Dreh steht und mit dem Satz „Mit den Frauen ist es nicht einfach“ schon einen kleinen Staffelausblick gab, appelierte an alle Gäste: „Nur miteinander sind wir in der Lage, dieses Leben zu leben!“ Mit Rat und Tat zur Seite stand ihm der erste Leopold-Weinpate 2017, Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, der großes Vertrauen in den „Bergdoktor“ setzt: „Wer sämtliche Krankheiten heilen kann, kann auch Wein taufen“!

Sissy Pröll: "Es kann jeden von uns jederzeit treffen"

Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung, der von Familie Seidl noch verdoppelt wird, kommt der österreichweiten Hilfsorganisation Hilfe im eigenen Land zugute. „Ich danke Familie Seidl, die uns schon lange unterstützt. Sie hat ein soziales Herz und denkt auch an jene Menschen, die durch einen schweren Schicksalsschlag von einer auf die andere Sekunde nicht mehr weiterwissen, wie z.B. eine alleinerziehende Mutter von zwei Teenagern, bei deren 11-jähriger Tochter im Herbst 2021 ein bösartiger Tumor diagnostiziert wurde. Aufgrund der Schwere und Bösartigkeit des Tumors ist eine längerfristige Therapie im AKH und in Essen, Deutschland, erforderlich. Da die Mutter ihre Tochter bei den Krankenhausaufenthalten entsprechend begleiten muss, befindet sie sich nunmehr in Familienhospiz. Es kann jeden von uns jederzeit treffen, nämlich plötzlich, völlig unerwartet und unschuldig in eine Notsituation bzw. in eine Lebenskatastrophe zu stürzen“, sagte eine sichtlich gerührte Präsidentin Sissi Pröll bei ihren Dankesworten.

New Orleans Dixieland und Veltliner Blech

Bei schwungvoller Livemusik mit Wolfgang Friedrich und seiner New-Orleans-Dixieland-Band sowie dem „Veltliner Blech“, regionalen Schmankerln, edlen Tropfen der Gastgeberfamilie, netten Gesprächen und Begegnungen klang die ausverkaufte Veranstaltung in der „alten Post“ aus.

Zahlreiche Prominente aus Kultur, Kunst, Wirtschaft und Politik gaben sich ein Stelldichein: Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, Hilfe-im eigenen-Land-Präsidentin Sissi Pröll, Schauspieler Hans Sigl, Moderatorin Barbara Stöckl, Moderatorin Vera Russwurm, Herausgeber Michael Lameraner, Schauspieler und Autor Michael Schottenberg, Stefan Jauk, Generaldirektor NÖ Versicherung, Militärkommandant NÖ Martin Jawurek, Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, Bezirkshauptmann Günter Stöger, der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch, Bundesweinkönigin Diana Müller, Bundesrätin Doris Berger-Grabner, u.v.m.