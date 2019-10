Trauernde müssen schwere Zeiten nicht alleine durchstehen, sondern können Hilfe von professionellen Sterbe- und Trauerbegleitern in Anspruch nehmen.

Im Duden wird der Begriff Trauer als „[tiefer] seelischer Schmerz über einen Verlust oder ein Unglück“ erklärt. Eine zweite Definition bezieht sich auf die „[offizielle] Zeit des Trauerns nach einem Todesfall“. Durch diese Zeit müssen Trauernde aber nicht alleine gehen und können professionelle Unterstützung zur Rate ziehen.

Trauernde nicht alleine lassen – das ist der Leitsatz der neu eingerichteten Kompetenzstelle Trauer. Diese Anlauf- und Servicestelle für Trauernde und ihre Begleiter der Diözese St. Pölten ist ein gemeinsames Projekt der Pastoralen Dienste und der Caritas der Diözese. Die Kompetenzstelle soll eine „Drehscheibe“ sein und „alle Angebote für Trauernde in der Diözese“ vernetzen. Hier erhalten Angehörige Beratung, bekommen Informationen über für sie geeignete Begleitungsangebote und wo sie Traubegleiter in ihrer Nähe finden. Doch auch Trauerbegleiter sollen bei der Kompetenzstelle über Aus- und Weiterbildungsangebote informiert werden und Zugriff auf Fachliteratur bekommen.

„Trauernde Menschen brauchen Zeit und viele fühlen sich in ihrer Trauer alleingelassen und wissen nicht wohin sie sich wenden können. Hier wollen wir helfen“, meint die ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin Gerti Ziselsberger, die auch die Kompetenzstelle Trauer leitet. „Trauer braucht Raum und Beachtung – im persönlichen Leben ebenso wie in unserer Gesellschaft“, bekräftigt Veronika Prüller-Jagenteufel, die als theologische Referentin der Caritas Teil des Expertenbeirats ist. Das sechsköpfige Team rund um die Leiterin Ziselsberger besteht aus Vertretern der Krankenseelsorge, Telefonseelsorge, des Bildungshaus St. Benedikt, des Caritas Mobilen Hospizdienst und der PfarrCaritas.

Vor allem ist aber der Umgang mit trauernden Kindern oft eine große Herausforderung für die Angehörigen. „Tut tot sein weh? Ist Mama im Himmel? Kommt Papa wieder?“ sind nur einige wenige Fragen die die jüngsten oft beim Thema Sterben in den Kopf kommen. Laut Rat auf Draht gibt es in Österreich derzeit rund 2.600 Halbwaisen und Waisen im Alter von 0 bis 18 Jahren. Dazu kommen noch Kinder, die einen nahen Angehörigen oder eine Bezugsperson verloren haben.

„Wenn es einen Trauerfall in der Familie gibt, fällt es vielen Eltern schwer, mit ihren Kindern darüber zu sprechen“, sagt Birgit Satke, Leiterin der Helpline Rat auf Draht. „Manche empfinden eine starke Unsicherheit, wie sie ihren Kindern in dieser Situation am besten helfen können." Doch nicht nur der Verlust eines nahestehenden Menschen kann bei Kindern Verlust-Gefühle auslösen. Trauer kommt in verschiedensten Situationen wie beispielsweise beim Abschied vom Kindergarten, Umzug, der Trennung von Freunden oder beim Verlieren des geliebten Kuscheltiers vor. Kindliche Trauer sei aber oft sehr sprunghaft, was es für Erwachsene manchmal schwierig mache, die Kinder richtig zu verstehen. „Kinder können in einem Moment sehr traurig sein und im nächsten wieder ganz fröhlich. Manche Kinder sind aggressiver, wütender, reizbarer als sonst – andere spielen mehr, sind anhänglicher oder ziehen sich zurück. All das sind völlig normale Reaktionen bei der Verarbeitung von Trauer“, meint Satke. Wichtig sei es den Kindern zuzuhören und die Fragen geduldig zu beantworten.

Neben der eigenen Trauer müssen aber Kinder auch lernen mit der Trauer ihrer Bezugspersonen umzugehen. Weinende Eltern sind für die Jüngsten meist ein ungewohntes Bild. In solchen Situationen sei es wichtig Kindern zu vermitteln, dass Trauern und Weinen etwas ganz Normales ist und zum Leben dazugehört. Seien Sie ehrlich zu Ihrem Kind und erklären Sie ihm, was passiert ist. Vermitteln Sie Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit. Bewahren und fördern Sie die alltäglichen Rituale und signalisieren Sie Ihrem Kind, dass es jederzeit kommen kann, wenn es etwas erzählen möchte“, so Satke. „Je früher Kinder lernen, mit Gefühlen von Trauer und Schmerz umzugehen, desto besser kommen sie auch mit den kleinen und großen Abschieden im Leben zurecht.