„Viele Familien tun sich schwer, den Heiligen Abend sinnvoll und für alle zufriedenstellend zu gestalten. Den hohen Erwartungen kann oft nicht entsprochen werden“, sagt Armin Haiderer, Präsident der Katholischen Aktion der Diözese St. Pölten. Mit der kostenlosen Broschüre „Heiligen Abend … feiern“ bietet die diözesane Katholische Aktion daher zum 15. Mal eine gern angenommene Hilfestellung für die Gestaltung des Heiligen Abends an.

Haiderer betont: „Die vielen Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass der Folder für viele ein wichtiges Hilfsmittel geworden ist, da zahlreiche Familien zwar gewillt sind, den Weihnachtsabend religiös zu gestalten, jedoch das spirituelle Know How nicht mehr haben.“

Wolfgang Zarl

Besinnliche Texte, das Weihnachtsevangelium sowie einige Lieder sollen helfen, das Fest in einem schönen Rahmen zu feiern. Jedes Jahr wird eine neue Geschichte gesucht, ein neuer „roter Faden“ ausgearbeitet. Im Folder wird das Thema „Engel“ transportiert: Auch heute gibt es wie es auch die Bibel erzählt, noch Engel: „Sie agieren im Verborgenen, inspirieren uns, stoßen uns an – und das alles meist ohne, dass wir es merken.“ Haiderer empfiehlt, dass auch wir Engel für andere Menschen sein sollen

In der Adventzeit werden 50.000 Folder vor allem über 300 niederösterreichische Christbaumverkäufer an ihre Kunden in Niederösterreich verteilt, um möglichst vielen Menschen eine Hilfe zur Gestaltung des Heiligen Abends anbieten zu können. Armin Haiderer: „Das einfach gestaltete Heftchen 'Hl. Abend … feiern' ist uns immer ausgegangen, so groß ist die Nachfrage. Auch kirchenferne Menschen sehnen sich nach einem gelingenden Fest.“