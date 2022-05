Hilfseinsätze prämiert Ö3-Verkehrsawards ehrten zum 20. Mal die "Helden der Straße"

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl, Ministerin Leonore Gewessler, die Traffic Manager Bernhard Heissenberger, Thomas Kosel, Harald Burghart und Markus Strasser sowie Norbert Liensbichler, Günter Hieber und Walter Riepler (ASFINAG Abteilung Service- und Kontrollmanagement) Foto: ASFINAG

D as ORF-Radio Ö3 hat am Dienstag gemeinsam mit dem Innen- und Klimaschutzministerium zum 20. Mal die Ö3-Verkehrsawards an "Helden der Straße" für außergewöhnliche Einsätze im Verkehr verliehen.