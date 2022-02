11. Februar: Internationaler Tag der Frauen in der Wissenschaft

In den meisten Ländern, ob nun industrialisiert oder nicht, ist man bei der Gleichstellung der Geschlechter in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) auf allen Ebenen des Bildungssystems noch weit entfernt.

Stereotypen in Frage stellen

Ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Ungleichheit in den Wissenschaften ist der Abbau der Hindernisse für Mädchen und Frauen im privaten Umfeld sowie im Unterricht und am Arbeitsplatz. Dies erfordert eine Änderung weit verbreiteter Einstellungen und ein In-Frage-Stellen von Stereotypen. Und: Starke Vorbilder spielen eine wichtige Rolle.

Vor diesem Hintergrund setzt sich die UNESCO zusammen mit der L’Oréal Foundation seit zwei Jahrzehnten mit den "For Women in Science"-Preisen dafür ein, dass Leistungen und Lebensläufe herausragender Forscherinnen sichtbar gemacht werden. Und dass diese Leistungen entsprechend gewürdigt werden.

Österreich: Stipendien für Grundlagenforscherinnen

Dieses internationale Engagement führte auch zu einer Vielzahl an Förderinitiativen auf nationaler Ebene. Auch in Österreich werden seit 2007 jährlich Stipendien für junge Grundlagenforscherinnen vergeben, die in den Bereichen Medizin, Naturwissenschaft oder Mathematik hervorragende Forschung leisten.

Die Österreich-Initiative versteht sich als nationale Erweiterung des gemeinsamen, weltweiten Engagements von L’Oreal und UNESCO zur Würdigung des Beitrags von Frauen für die Forschung und zum Abbau von Karriere-Hindernissen für heimische Wissenschaftlerinnen.

Eurostat-Studie aus 2020: EU-Durchschnitt bei 41 Prozent Frauenanteil

Anlässlich des Internationalen Tages für Frauen und Mädchen in der Wissenschaft hat Eurostat im Jahr 2020 Zahlen über den Frauenanteil in Wissenschaft und Technologie veröffentlicht. Im Durchschnitt waren 2018 rund 41 Prozent der Wissenschafter*innen und Ingenieur*innen in der EU Frauen.

Inzwischen gibt es in vier EU-Mitgliedsstaaten ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bzw. mehr Frauen: Litauen (57 %), Bulgarien & Lettland (52 %), Dänemark (51 %). Es gibt allerdings immer noch Staaten in denen der Frauenanteil im Bereich Technologie und Wissenschaft bei weniger als einem Drittel liegt: Finnland (29 %), Ungarn (30 %), Luxemburg (31 %) und Deutschland (33%).

Zahlen aus Österreich

In der Eurostat Erhebung aus dem Jahr 2020 liegt Österreich mit einem Frauenanteil von knapp 46 Prozent über dem EU-Durchschnitt und auf dem 10. Platz. Eine genauere Betrachtung der Situation in Österreich macht aber große Unterschiede in den einzelnen Fächergruppen deutlich. So macht der Anteil der Absolventinnen naturwissenschaftlicher Fächer in Österreich insgesamt 38 Prozent aus, variiert er zwischen den einzelnen Fächern stark: Die Biowissenschaften (66,6%) schneiden am besten ab, mit deutlichem Abstand folgen Mathematik & Statistik (33,2%) sowie Exakte Naturwissenschaften (31,4), und deutliches Schlusslicht ist die Informatik (15,2%).

Hintergrund zum 11. Februar