Wie der Muttertag entstanden ist

„Der Muttertag fand seinen Anfang in den USA“, beginnt Maren Sacherer vom Haus der Geschichte, ihre Ausführungen. Die Idee eines Feiertags für Mütter basiere auf den humanitären und pazifistischen Bestrebung der beiden US-Amerikanerinnen Julia Ward Howe und Ann Jarvis.

Anna Maria Jarvis, Tochter von Ann Jarvis, engagierte sich im Andenken an ihre verstorbene Mutter ab 1906 für die Einführung eines Feiertags für Mütter. 1914 wurde dieser in den USA vom amerikanischen Kongress als Staatsfeiertag anerkannt. Im Zuge dessen gründete Jarvis 1912 die Vereinigung „Mother’s Day International Association“ und so verbreitete sich die Idee des Muttertages in ganz Europa. „In England, Norwegen, Schweden und auch im deutschsprachigen Raum wurde die Idee des Muttertags besonders gut angenommen“, erzählt Sacherer.

In Österreich verbreitete sich der Muttertag in den 1920er-Jahren. Hier gebe es laut Sacherer unterschiedliche Ansätze: „Die Einführung des Feiertags wird auf mehrere Personen und Institutionen zurückgeführt. So werden in zeitgenössischen Printmedien mehrere Initiierende genannt, welche die erste Muttertagsfeier begonnen haben sollen: ein Salzburger Kaplan, der Elternverein 'Frohe Kindheit', ein Missionspriester aus Schwarzach im Pongau, die Wiener Pfadfindergruppe und ihr Gruppenleiter Kara Barteis sowie die Politikerin und Frauenrechtlerin Marianne Hainisch“, erläutert die Kuratorin.

Maren Sacherer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Haus der Geschichte in St. Pölten. Foto: NÖ Museum Betriebs GmbH

Marianne Hainisch war die Mutter des ehemaligen Bundespräsidenten Michael Hainisch, welcher von 1920 bis 1928 im Amt war. Sie gelte aufgrund ihrer Bedeutung für die Frauenbewegung vielfach als die Begründerin des Muttertags in Österreich.

Muttertag ist bis heute eine wichtiger Feiertag für den Handel

Nach 1924 wurde der Muttertag vor allem durch katholische Vereine, Schulen und politische Organisationen an die Bevölkerung getragen. Auch Gewerbetreibende trugen maßgeblich dazu bei, dass der Muttertag von den Menschen angenommen wurde. Zeitungsinserate, Flugblätter und Plakate unterstützten diese Verbreitung ebenfalls. „Doch ist hier festzuhalten, dass der Muttertag nicht nur durch die ideelle und kommerzielle Bedeutung und zugehörige Werbung an Popularität gewann, sondern nachfolgend auch durch die Instrumentalisierung des Feiertags im Nationalsozialismus“, betont Sacherer.

Bis heute wird der Muttertag in ganz Österreich von einem Großteil der Bevölkerung gefeiert. Eine aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria in Niederösterreich ergab, dass 65 Prozent der Befragten auch in diesem Jahr den Muttertag feiern wollen und werden.