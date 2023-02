Jede Maske ein Unikat: Faschingsgilde-Obman schnitzt Masken

Werbung

Rauh weht der Wind über Gaadens Wiesen und Wälder, die Böen treiben übermütig die Schneegestöber vor sich her. Doch da – im trüben Dunkel einer unbarmherzig wütenden kalten Jahreszeit sind schemenhaft Gestalten zu erkennen. Schreckenerregende Gesichter nähern sich. Eine Horde, wild entschlossen, dem Winter den Kampf anzusagen.

So oder so ähnlich entstand in der Fantasie von Johann „Sidi“ Sietweis, dem Obmann und Gründer der Gaadner Faschingsgilde, der Gedanke, ein Winteraustreiben zu veranstalten. Zu seinem 60. Geburtstag hatte er als Geschenk einen Gutschein für einen Schnitzkurs bekommen. Was lag für den inzwischen 67-Jährigen also näher, als die für das Treiben nötigen Masken selbst zu schnitzen – 23 hat Sietweis schon kreiert. Jede von besonderem Charakter und ein Unikat.

14 Tage für eine Maske

„Die Ideen dazu kommen einfach“, erzählt der begeisterte Hobby-Schnitzer mit Profi-Know-how, „dazu habe ich mir auch viele Anatomie- und Medizin-Bücher angeschaut, die die Proportionen und den Aufbau des Gesichtes veranschaulichen.“ Rund 14 Tage arbeitet er an einem Objekt, manchmal hat er Vorlagen, manchmal kombiniert er mehrere Sujets und manchmal stellt er vorab sogar Ton- oder Plastilin-Modelle her. Die Zirbe ist das Holz seiner Wahl: „Es ist angenehm zu verarbeiten, riecht gut und lässt sich viel gefallen.“ Das Holz bekommt er als „betriebsbereiten“ Rohling von seinem Schnitzlehrer Hannes Naschenweng aus dem kärntnerischen Oberfellach. Dorthin fährt er alljährlich zum Schnitzworkshop, zusammen mit Gattin Gina, die ebenfalls schon Gefallen an dem Hobby gefunden hat und dieses aktiv betreibt.

Johann „Sidi“ Sietweis mit seinen Masken, die er allesamt aus Zirbenholz geschnitzt hat. Foto: Gaby Schätzle

Zudem begeistert sich Sietweis auch noch für das Schnitzen mit der Motorsäge. Eines seiner „größten“ Werke ist ein zwei Meter großer Feuerwehrmann, der in seinem Garten noch auf die Endfertigung wartet. Außerdem drechselt er Schalen und fertigt die unterschiedlichsten kunsthandwerklichen Reliefs und Holzfiguren an, so etwa „Die vier Jahreszeiten“, vier zu einem einzigen Objekt verschlungene Darstellungen der Aspekte des Jahreslaufes.

Gaadner Faschingsgilde gegründet

Sein ebenso geselliges wie kreatives Naturell kann der gelernte Gastronom auch alljährlich im Fasching ausleben. 2010 gründete er gemeinsam mit seiner Gattin Gina nämlich die Gaadner Faschingsgilde.

Das einstige Team, es umfasste 15 Gründungsmitglieder, ist inzwischen auf eine 80-köpfige Mannschaft angewachsen. Jedes Jahr gelingt es, eine bunte und unterhaltsame Sitzung zusammenzustellen, die mit pfiffiger Conference, originellen Sketches und gekonnten Gesangs- und Tanznummern ein schillerndes Programm präsentiert, das sich auch weit über die Re gion hinaus größter Beliebtheit erfreut und alljährlich drei ausverkaufte Abende vorweisen kann.

„In Sachen Kreativität sind wir mit unseren Leuten gesegnet“, freut sich Sietweis, dessen Gattin Gina, eine ehemalige Staatsopernballerina und langjährige Tänzerin beim Fernsehballett, für choreografische Highlights sorgt.

Foto: Gaby Schätzle

Rund 40 Akteure gilt es auf und hinter der Bühne – meist in Mehrfachrollen und -funktionen – zu koordinieren und zu dirigieren. Es sind auch die Mitglieder der Faschingsgilde, die beim Winteraustreiben, das erstmals 2019 stattfand und heuer zum dritten Mal Besucher aus der ganzen Region anzieht, maskierte Präsenz zeigen. Dabei trägt jeder immer die gleiche Maske, diese ist quasi schon an das Gesicht angepasst. „Man möchte die Figur sein, die man darstellt“, beschreibt er das Gefühl beim Tragen derselben, „aber es soll nichts Aggressives dabei sei, das Ganze soll auch für Kinder zum Anschauen geeignet sein.“ Deshalb hat sich „Siedi“ für den Abschluss der Veranstaltung etwas Besonderes einfallen lassen: „Alle Maskierten nehmen ihre Larven ab und sagen, damit sich keiner mehr fürchtet: ,Hinter jeder Maske steckt auch ein Mensch’.“