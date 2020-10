Die niederösterreichischen Hochzeitsdienstleister leiden - die Corona-Krise trifft sie besonders hart. Teilweise ist von Ausfällen von bis zu 90 Prozent zu hören. Laut Statistik Austria fanden allein im ersten Halbjahr 2020 in Niederösterreich um 33,4 Prozent weniger Eheschließungen statt als im selben Zeitraum des Vorjahres. Und das, obwohl Hochzeiten im Bundesland zuletzt ohnehin zurückgegangen sind.

So gaben sich 2019 landesweit 8.354 Paare das Ja-Wort, das waren um 2,4 Prozent (204 Paare) weniger als noch 2018. In den Bezirken Krems Land und in Horn wurde sogar um 22 Prozent weniger Ehen geschlossen. Hochzeitsplanerin Sabrina Feichtinger führt das auf die Daten zurück: „Viele Brautpaare wollten an einem schönen Datum heiraten, der 8.8.2018 war zum Beispiel ein Highlight“.

Verschiebungen teilweise sogar auf 2022

Für 2020 wird der Rückgang aber noch deutlich höher ausfallen. „Wir hätten rund 50 Hochzeiten gehabt, etwa die Hälfte konnte stattfinden“, berichtet Dieter Besta vom auf Hochzeiten spezialisierten Hotel Niederösterreichischer Hof in Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt). Auch im Herbst hätte es noch Feiern geben sollen. „Von zehn finden noch zwei mit je zehn Personen statt“, so Besta.

Ähnlich ist die Situation in Maria Taferl (Bezirk Melk). „Wir hätten jetzt fünf größere Hochzeiten gehabt, die wir leider verschieben müssen. Drei davon haben schon vom Frühjahr verschoben“, erzählt Marie Schachner vom gleichnamigen Hotel.

Wer heuer nicht heiraten konnte, hat verschoben. Teilweise sogar auf 2022, wie Dieter Besta erzählt. Auch Hochzeitsplanerin Sabrina Feichtinger weiß: „Wer seine Hochzeit Anfang des Jahres auf den Herbst verschoben hat, hat es jetzt mit den neuen Restriktionen leider schwerer als zu Beginn, noch einen Termin für 2021 zu finden. Die Locations sind zwar noch nicht ausgebucht, aber vielerorts sind die Wunschtermine bereits seit langem vergeben.“

Das könnte auch noch eine andere Statistik beeinflussen: Das Alter der Brautleute ist nämlich österreichweit seit Jahren im Steigen begriffen und lag zuletzt bei 33 (Männer) und 30,8 Jahren (Frauen). Detail am Rande: Mit 32,5 Jahren liegt das mittlere Erstheiratsalter der Männer in NÖ ein halbes Jahr unter dem Bundesschnitt.

NÖ hat erstmals höchste Scheidungsrate im Bund

Österreichweit wird umgekehrt auch ein Anstieg von Scheidungen bedingt durch die Corona-Krise erwartet. In Wien sprechen Anwälte von einem Plus von 30 Prozent über den Sommer. In NÖ sieht man das nicht ganz so drastisch. „Ein merkbarer Anstieg ist nicht feststellbar“, sagt der auf Eherecht spezialisierte St. Pöltner Anwalt Anton Hintermeier. „Es ist aber sicher zu einem Rückstau-Effekt gekommen, sodass der Eindruck entstehen konnte.“

Ein Blick auf die jüngste Scheidungsstatistik aus dem Jahr 2019 zeigt aber: Obwohl der Wert 2019 im Vergleich zu 2018 sogar geringfügig zurückging, hat NÖ mit 44,3 Prozent die höchste Gesamtscheidungsrate bundesweit. Damit wurde erstmals seit 1991 Wien (44,1 Prozent) abgelöst.

Foto: Pressmaster/Shutterstock.com Quelle: Statistik Austria; NÖN-Grafik: Bischof Ehescheidungen in den NÖ Bezirken

Zuletzt wurden rund 13 Prozent aller Ehen nach 25 Jahren geschieden. Im Schnitt halten die Ehen der Niederösterreicher zehn Jahre. In ländlicheren Bezirken halten Ehen tendenziell länger als in urbanen Gegenden. Spitzenreiter war 2019 der Bezirk Wr. Neustadt mit 2,5 Scheidungen pro 1.000 Einwohnern.