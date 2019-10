Schon im August war es so weit. Kabarettist Herbert Steinböck heiratete seine Lebensgefährtin Petra ganz heimlich in Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, wo die beiden auch leben. Eigentlich hätte es auch ein Geheimnis bleiben sollen. "Aber jetzt ist die Katze halt aus dem Sack", scherzt er.

Feier mit Herzensmenschen

Obwohl die Feier jetzt schon eine Zeit lang her ist, schwärmt der Kabarettist jetzt immer noch. Man habe auf einer Berghütte gefeiert: "Es war wirklich gemütlich und wir haben nur Herzensmenschen eingeladen. Ich bin fast 62. Ich will es nicht mehr allen Recht machen müssen."

Steinböck Nur etwa 50 Gäste feierten mit. "Es waren nur Herzensmenschen", sagt Steinböck.

Mitfeiern durften etwa 50 Gäste. Obwohl das Wetter von sonnig auf regnerisch umgeschlagen hat, sei die Stimmung dennoch super gewesen.

Steinböck auf Tour

Aber nicht nur zum Heiraten ist Steinböck in Niederösterreich unterwegs. Kurzentschlossene können heute nach Berndorf in Stadttheater kommen. Am 7. November spielt der Kabarettist in der Stadtgalerie Mödling, am 8. November im Schloss Katzelsdorf und am 16. November wird er in der Bühne im Hof in St. Pölten auftreten. Er tourt mit seinem Programm „Ätsch“.