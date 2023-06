Wo man in Niederösterreich schöne Locations zum Heiraten findet

Heiraten ohne die Familie und die engsten Freunde, Maske tragen oder die Hochzeit ganz absagen. Die Pandemie machte dutzenden Brautpaaren in den letzten drei Jahren einen Strich durch die Rechnung. Die Hochzeitsbranche wurde regelrecht lahmgelegt. Mit dem Abflachen der Pandemie erlebte allerdings auch die Hochzeitsindustrie wieder einen Aufschwung. Nachholeffekte und Verschiebungen führten zu ausgebuchten Locations und einer Hochzeit nach der anderen. In Niederösterreich schlossen 2022 laut Statistik Austria über 9.000 Paare eine Ehe. Im Vergleich zum Jahr 2021 entspricht das einer Steigerung von ganzen 17,9 Prozent.

„Ich glaube, dass es seit der Pandemie noch mehr Vielfalt in der Hochzeitsbranche gibt“, sagt der Wedding und Event Planner Josef Weidinger. Laut dem Veranstaltungsprofi hatte die Pandemie unterschiedliche Effekte auf die Brautpaare: „Manche heiraten kleiner als ursprünglich geplant, manche heiraten jetzt bewusst groß„, so Weidinger. Im Trend liegen neben Outdoor-Hochzeiten und sogenannten „Green Weddings vor allem trendige Hochzeitslocations, deren Zahl in den letzten Jahren scheinbar stark zugenommen hat.

Die Top-Hochzeitslocations in Niederösterreich

Die Hochzeitsportale www.hochzeits-location.info und www.hochzeit.click haben auf Basis von mehr als acht Millionen Seitenaufrufen beliebte Plätze zum Heiraten ermittelt. Für Niederösterreich ist das Ranking der Portale wie folgt ausgegangen:

Platz 1: Schmiede am Ravelsbach in Gaindorf (Bezirk Hollabrunn)

Platz 2: Schloss Luberegg in Emmersdorf an der Donau (Bezirk Melk)

Platz 3: Landgasthof Krone in Gaaden (Bezirk Mödling)

Platz 4: Wein& Gut - Weingut Rathbauer in Kottingbrunn (Bezirk Baden)

Platz 5: GABRIUM in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling)

Platz 6: Refugium Hochstraß (Bezirk St. Pölten-Land)

Platz 7: Seminarhotel Schloss Hernstein (Bezirk Baden)

Platz 8: Schloss Schönau in Schönau an der Triesting (Bezirk Baden)

Platz 9: Golfclub Fontana in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden)

Platz 10: Kursalon Mödling (Bezirk Mödling)

Die ersten drei Platzierungen aus Niederösterreich sind außerdem Teil der Top 10 Hochzeitslocations in ganz Österreich. Neben den Top 10 der beiden genannten Hochzeitsportale wurden auch in der NÖN-Redaktion einige Geheimtipps zum Heiraten gesammelt:

Himmelkeller in Kronberg (Bezirk Mistelbach)

Garten Tulln (Bezirk Tulln)

Gut Guntrams in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen)

Genuss Heuriger Simon in Mollram (Bezirk Neunkirchen)

Hotel Fernblick in St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen)

Steinschalerhof in Rabenstein an der Pielach (Bezirk St. Pölten-Land)

Tipps für das Brautpaar während der Hochzeitsvorbereitung

Neben der richtigen Location müssen Brautpaare natürlich noch viele andere Dinge im Rahmen der Hochzeitsplanung beachten. Wedding Planner Josef Weidinger gibt folgenden Tipp: „Das wichtigste ist, dass man sich nicht stressen lässt. Die Paare müssen sich überlegen, was sie wollen und diese Wünsche dann auch durchsetzen. "Wenn mir irgendjemand einreden möchte, dass ich die weitschichtig verwandte 'Urstrumpftante' einladen soll und ich das nicht möchte, dann lade ich sie auch nicht ein“, so Weidinger. Auch Paare, die die Planung ihrer Hochzeit in die Hände eines Hochzeitsplaners bzw. einer Hochzeitsplanerin legen, sollen zu Vorschlägen des Wedding Planners Nein sagen, wenn sie nicht ihren Vorstellungen entsprechen.

Zudem rät der Experte, sich nicht finanziell zu übernehmen. „Bevor das Hochzeitsbudget zum Streitpunkt in der noch nicht vollzogenen Ehe wird, lieber kleiner und feiner heiraten, als ursprünglich geplant“.