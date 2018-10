Obwohl es in der TV-Show „9 Schätze – 9 Plätze“ nicht zum Sieg gereicht hat, ist das Höllental im Bezirk Neunkirchen beliebter denn je. Besonders an heißen Sommertagen flüchten viele Badeliebhaber, aber auch Wanderer in das bezaubernde Tal.

Es ist 16,5 Kilometer lang und führt von Hirschwang (Gemeinde Reichenau) bis nach Schwarzau im Gebirge – das Höllental ist ein ganz besonderes Naturjuwel in Niederösterreich. Besonders das klare Wasser, welches im Sommer alle möglichen Blau- und Grüntöne widerspiegelt, spielt eine große Rolle. Denn in dem Tal, das zwischen dem Schneeberg und der Rax liegt, gibt es einige wichtige Trinkwasserquellen. So besteht zum Beispiel schon seit über 100 Jahren die 1. Wiener Hochquellwasserleitung, die bis nach Wien Trinkwasser liefert. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Leitung wurde der 1. Wiener Wasserleitungsweg erbaut, der von Hirschwang nach Kaiserbrunn führt.

Das Höllental ist aber nicht nur bei Wasserratten oder Wanderern beliebt, auch Kletterer oder Kajak-Fahrer kommen hier voll auf ihre Kosten. Wer es allerdings etwas ruhiger angehen möchte, der kann – umgeben von imposanten Gesteinskonstrukten – auch mit Freunden fliegenfischen.