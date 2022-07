Rarität aus Neudörfl

Werbung

An den Anblick von Wabenhonig muss man sich allerdings zunächst einmal gewöhnen: Denn wie der Name schon vermuten lässt, wird Wabenhonig nicht wie herkömmlicher Honig in Gläser abgefüllt, sondern wird mitsamt den Waben, in denen der Honig eingelagert ist, angeboten. Wolfgang Scheitz wollte dieses Projekt schon im vorigen Jahr in Angriff nehmen.

Damals scheiterte der erfahrene Imker, oder besser gesagt seine Bienen, allerdings noch daran. „Wabenhonig braucht ganz spezielle Voraussetzungen“, erklärt Scheitz, „zum einen ein sehr starkes Bienenvolk und zum anderen muss die Natur ein reiches Angebot an Blüten bieten, damit die Bienen immer genug Nahrung und Kraft haben, die Waben aufzubauen, weil das machen sie eigentlich nicht so gerne.“ Er selbst gibt ihnen nur ein kleines Holzrähmchen vor, mit einem Stück Biowachs darin. „Den Rest machen die Bienen ganz alleine.“

Wabenhonig hat einen Hauch Vanillearoma

Auf die Idee des Wabenhonigs ist Scheitz über einen türkischstämmigen Kunden gekommen. „In der Türkei ist Wabenhonig eine sehr beliebte Delikatesse. Hier in Österreich ist er eher noch eine Rarität. Manchmal haben mich auch schon andere Kunden gefragt, ob ich so einen Honig nicht auch hätte. Deswegen wollte ich es probieren. Letztes Jahr ist daraus nichts geworden, heuer schon.“ Zehn Kilogramm hat Scheitz an seinem Standort in Neudörfl geerntet. Der Ertrag ist zwar im Vergleich zu konventionell hergestelltem Honig, bei dem er pro Bienenstock auf ca. 15 Kilogramm kommt, etwas weniger, aber das macht dem Neudörfler nicht allzu viel aus, er ist froh, dass es heuer geklappt hat.

Sein Wabenhonig wird hauptsächlich aus der Akazie gewonnen und hat, wie Scheitz schwärmt, „ein wunderbar leichtes Vanillearoma. Es ist ein sehr heller Honig, auch sehr dickflüssig, weil er jetzt schon zweieinhalb Monate reif ist.“ An der Stelle, an der die Bienen ihn herstellen, sind natürlich auch weit und breit keine Fungizide, Insektizide oder sonstige chemische Spritzmittel zu finden. „Es ist ein reines Naturprodukt.“

Gegessen wird der Wabenhonig in einem Stück, das heißt, man soll den Honig nicht selbst aus der Wabe pulen, die Wabe wird mitgegessen. „Sehr gut geeignet zum Frühstück oder gegen den Heißhunger zwischendurch. Es ist auch ein bisschen Propolis und Blütenpollen darin und deshalb auch ganz gut für Kinder mit Blütenpollenallergie. Durch die sehr geringe Menge kann sich der Körper daran gewöhnen und es kann somit langsam gegen die Allergie angegangen werden.“ Auch das darin enthaltende Biowachs kann mitgegessen werden, wenngleich es auch nichts jedermanns Sache ist. „Meine Frau mag das eigentlich nicht so gern und spukt es wieder aus.“

Wabenhonig sollte kühl, trocken und dunkel gelagert werden und ist dann genauso wie der Honig in Gläsern eigentlich unbegrenzt haltbar, was aber ohnehin wahrscheinlich kaum jemand darauf ankommen lassen wird, denn der Wabenhonig im Hofladen von Wolfgang Scheitz ist heiß begehrt. „Er ist wirklich sehr schnell weg. Es sind nur mehr ungefähr die Hälfte der insgesamt 36 Stück auf Lager. Nächstes Jahr werden wir mehr herstellen, das haben wir uns schon vorgenommen.“

Ein gutes Ernte-Jahr für den Bio-Imker

Auch mit der normalen Ernte ist Wolfgang Scheitz heuer zufrieden. „Es war ein gutes Jahr. Der Sommer war etwas trocken, aber sonst ein herrliches Jahr. Auch der Frühlingshonig war sehr gut und ausgiebig, mit einer hervorragenden Qualität. Ich bin zufrieden.“