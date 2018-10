Eingereicht werden können Personen, Gruppen, Organisationen und Institutionen, die sich um die Katholische Soziallehre direkt oder in ihrem Sinne in Lehre und Publizistik, durch Umsetzung in Gesetzgebung, Projekte oder Modelle sowie durch Akte sozialer Gerechtigkeit innerhalb der Republik Österreich besonders verdient gemacht haben.

Ebenso können Initiativen von Entwicklungshilfe und internationaler Solidarität eingereicht werden, insbesondere solche, für die österreichische Staatsbürger verantwortlich zeichnen. Benannt ist der Preis nach Papst Leo XIII. (1878-1903), der mit seiner Enzyklika „Rerum novarum“ die Katholische Soziallehre begründete. Der Preis wird seit 1987 vergeben. Armin Haiderer, Präsident der Katholischen Aktion der Diözese St. Pölten: "Es freut mich ganz besonders, dass das Vermächtnis dieses lange unterschätzten Papstes hochgehalten wird und das Soziale zeitgemäß in das Heute übersetzt wird."

Hauptpreisträgerin 2017 war Iris Straßer, Präsidentin der Katholischen Aktion Kärnten. Sie bekam die Auszeichnung für das von ihr initiierte und geleitete Projekt „Verantwortung zeigen“, das im Süden Österreichs versucht, verantwortliches Wirtschaft zu fördern.