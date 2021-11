Maximilian Fürnsinn: „Gemeinsamer Weg“

„Ich denke, dass in zwei Jahren die Kommunität so geeint ist, dass sie fähig ist, aus ihrer Mitte einen Propst zu wählen, und dass sie so aufgestellt ist, dass das Miteinander in Zukunft gut gehen wird“, zeigt sich Maximilian Fürnsinn optimistisch. Seit 1. Juli dieses Jahres wirkt er als Administrator des Stiftes Klosterneuburg, im Interview mit „Der Sonntag“ beschreibt er die Herausforderungen für die Gemeinschaft der Augustiner-Chorherren und die Chancen, die sich mit einer geistlichen Erneuerung des Stiftes ergeben.

Im Zuge eines Vergemeinschaftungs-Prozesses wünscht sich Fürnsinn eine „wirkliche Erneuerung, die aus einem spirituellen Leben heraus kommt“. Zu diesem Zweck wurde auch eine Steuerungsgruppe aus dem Konvent heraus gebildet, „die den Prozess aufstellen, die Inhalte und die Struktur des Prozesses bestimmen soll“, so Fürnsinn.

Auch zu dem Thema „Missbrauchsvorwurf“, das durch einen Fall im Pfarrkindergarten der Pfarre Heiligenstadt, beschrieben vom Nachrichtenmagazin „profil“, das Stift erschüttert hat, bezog Fürnsinn Stellung: „Es gibt da nichts zu verheimlichen und nichts zu beschönigen.“

Und: „Es geht darum, zunächst sich selber auch als Kommunität dazu zu bekennen. Es kommt auf die Qualität der Aufarbeitung an. Dass man aufrichtig ist, nicht wegschaut und den Betroffenen Anerkennung und Gerechtigkeit ermöglicht, soweit das geht. Wir arbeiten mit der Opferschutz-Kommission zusammen. Das ist uns ein großes Anliegen. Wir haben nichts zu vertuschen. Was dort entschieden wird, nehmen wir eins zu eins an. Und natürlich müssen wir als Institution daraus lernen.“