„Tut gut!“ verlost Startplätze für eine Wanderung mit Kati Bellowitsch

Die Initiative „Tut gut!“ feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum (die NÖN berichtete) und verlost deshalb 30 Familien-Startplätze für eine Sinneswanderung mit der neuen Markenbotschafterin Kati Bellowitsch. Als Familie gelten in dem Kontext maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die Wanderung findet am 9. September statt, noch bis zum 13. Juli ist die Teilnahme am Gewinnspiel möglich - und zwar über die Website von „Tut gut!“.

Der genaue Ort der Veranstaltung wird noch bekanntgegeben. Gewandert wird jedenfalls auf einem „Tut gut!“-Wanderweg im niederösterreichischen Zentralraum. Zudem gibt es verschiedene Mitmach-Stationen. „Bewegung ist Leben, Bewegung macht Spaß. Ich freue mich schon heute auf den gemeinsamen Wander-Nachmittag mit 30 niederösterreichischen Familien im September“, meint Bellowitsch.

Neben der Sinneswanderung gibt es im Rahmen des Jubiläumsjahres noch weitere Aktionen: Ab Sommer werden die 30 innovativsten „Gesunden Gemeinden“ Niederösterreichs gesucht und im Herbst wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem die „Tut gut!“-Sinnesbox verlost wird. Später wird es jeweils 30 Gratis-Teilnahmen für die Lebensstil-Programme „Vorsorge Aktiv“ und „Vorsorge Aktiv Junior“ zu gewinnen geben.