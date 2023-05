Kirche und Politik verabschiedeten verstorbenen Weihbischof Krätzl

Krätzl war am 2. Mai im 92. Lebensjahr verstorben. Der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, würdigte Krätzl in seiner Predigt laut Kathpress als einen herausragenden Priester, Seelsorger und Bischof, der "leidenschaftlich engagiert, kritisch, aber nie bitter war", weil er "nie seine Liebe zur Kirche verloren" habe.

Auch die Ökumene war beim Abschied laut Kathpress stark vertreten. Der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, nahm ebenfalls am Requiem teil. Aus der Politik waren etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zugegen. Nach der Trauerfeier wurde Krätzl in der Domherrengruft beigesetzt.