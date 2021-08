Bei der Hitze suchen viele Menschen Abkühlung im See oder Pool. Für zahlreiche Leute kann der Badespaß aber gefährlich werden. Jeder fünfte Österreicher schätzt sich laut einer Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) als unsicheren bis mittelmäßigen Schwimmer ein. Sieben bis acht Prozent der Bevölkerung können gar nicht schwimmen. „Auch immer weniger Kinder können richtig schwimmen“, schlägt NÖ-Wasserrettungspräsident Markus Schimböck Alarm. Corona hat die Entwicklung verschärft.

Markus Schimböck, Präsident der NÖ Wasserrettung. privat

In der Hochphase der Pandemie konnten keine Schwimmkurse abgehalten werden. Alleine die Wasserrettung musste ihr Angebot für eineinhalb Jahre aussetzen. Jetzt sei die Nachfrage wieder hoch, das Aufholen der verpassten Kurse aber schwierig. Die Schulen, die laut KFV-Umfrage für einen wesentlichen Teil der Schwimmausbildung verantwortlich sind, konnten aufgrund der Covid-Bestimmungen ebenfalls über Wochen keinen Sportunterricht in Innenräumen abhalten.

Als das wieder möglich war, scheiterte es, laut Fachinspektor Gerhard Angerer von der Bildungsdirektion, an den Möglichkeiten. „Viele Hallenbäder haben für Schulen nicht extra geöffnet. Deshalb konnte nur an den Standorten Schwimmunterricht abgehalten werden, wo es ein eigenes Schul-Hallenbad gibt“, berichtet er. Leichter wurde es erst im Juni, wo Kinder und Jugendliche verstärkt in Freibädern ihre Längen zogen.

„Bäder-Sterben führt zu Nichtschwimmern“

Die Entwicklung rund um die Hallenbäder hat aus Angerers Sicht generell Einfluss auf die Tatsache, dass immer weniger Kinder schwimmen können. „In Niederösterreich haben immer mehr Hallenbäder zugesperrt. Das hat gravierende Auswirkungen. Mit jedem Sterben eines Hallenbades vergrößert sich der Anteil derer, die nicht schwimmen können“, kritisiert der Sport-Fachinspektor.

Walter Fahrnberger Gemeinsam statt einsam LEITARTIKEL

Weil es immer weniger Hallenbäder gibt, müssen Schulen beim Anbieten des Schwimmunterrichts kreativ werden. Der ist in der Volksschule und der Unterstufe nämlich im Lehrplan fix verankert und für die Kinder verpflichtend. Neben regelmäßigen Schwimm-Stunden gibt es die Möglichkeit, Stunden zu blocken und ganze Schwimmtage oder -wochen zu veranstalten. In der Praxis gestaltet sich das aber schwieriger: „Sobald eine Übernachtung dabei ist, kann man kein Kind verpflichten, daran teilzunehmen“, schildert Angerer. Laut der KFV-Schwimmstudie sind jedoch gerade Kinder sozial schwächer gestellter Familien besonders auf den Schwimmunterricht in der Schule angewiesen.

40 Menschen ertrinken pro Jahr in NÖ

Wie gravierend die Auswirkungen schlechter Schwimmfähigkeiten sein können, zeigt die hohe Zahl an jährlichen Badefällen in NÖ. 40 Personen ertrinken hierzulande im Durchschnitt pro Jahr. Unter den Hauptbetroffenen bei tödlichen Badeunfällen sind Kinder. Doch auch ältere und schwimmaffine Badegäste sind vor dem Ertrinken nicht gefeit. Selbstüberschätzung sei einer der häufigsten Gründe, warum der Badespaß schnell in einem Unglück enden kann, sagt Schimböck.