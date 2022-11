Start für NÖN-N1-TV: Die besten Sager und Fotos vom Auftakt-Event

Werbung

Startschuss Von der Zeitung auf den Bildschirm: NÖN goes TV

Mit 200 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport feierte die NÖN in der NDU St. Pölten ihren nächsten Schritt in die Zukunft: Den Start von NÖN-N1-TV. Die vielen anwesenden Promis freuten sich mit der NÖN und zeigten sich gespannt auf das neue Programm des Fernsehsenders.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Man ist Tag für Tag mit negativen Nachrichten konfrontiert, da tut es gut, einmal eine positive zu hören – nämlich, dass sich die NÖN weiterentwickelt und bald auch im Fernsehen zu sehen sein wird.“

Diözesanbischof Alois Schwarz: „Früher hat’s geheißen: ‚Hast du schon gehört?“, jetzt heißts ‚Hast du schon gelesen‘, in Zukunft wird es heißen ‚Hast du schon gesehen‘. N steht für Nächstenliebe und Nahsein, denn dort spielt sich das Leben der Menschen ab.“

Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ): „Ich bin gespannt auf NÖN-N1-TV. Vielleicht schafft es das, dass ich wieder zum Fernsehen anfange. Damit habe ich nämlich schon vor Jahren aufgehört.“

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): „Die NÖN ist immer am Puls der Zeit in den Regionen. Sie schreibt, was Menschen bewegt. Das TV-Programm wird das gut ergänzen. Das bietet einen unglaublichen Mehrwert, weil damit die große Vielfalt des Landes abgedeckt werden kann.“

NEOS-Landessprecherin Indra Collini: „Bei der Veranstaltungen waren so viel Freude und Esprit zu spüren. Da hatte man sofort das Gefühl, dass das neue Projekt gut wird. Ich finde es gut, dass die NÖN jetzt Bewegung in die Zeitung bringt und die Vielfalt Niederösterreichs damit noch besser einfangen kann.“

Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger: „Ich finde es schön, dass die NÖN diesen Schritt geht. Die Qualität der Veranstaltung gibt Hoffnung auf die Qualität des Fernsehens. Das ‚N‘ im Namen steht für mich für Nahversorgung und Nächstenliebe – das sind für mich zwei Begriffe, die gut zur Zukunft von NÖN-N1-TV passen.“

Bauernbund-Direktor Paul Nemecek: „Ich erwarte mir die gewohnt gute Qualität der NÖN jetzt auch im Bewegtbild-Format. Speziell freue ich mich natürlich auf die Nachrichten aus meiner Heimatregion, dem Erlauftal, und Nachrichten der niederösterreichischen Bauern im TV.“

Pressesprecher des Landesfeuerwehrkommandos, Franz Resperger: „Das neue TV-Format bietet einen riesigen Mehrwert für die Feuerwehren. Bewegtbild ist der Schlüssel, um die Jugend anzusprechen.“

Werner Müllner, stellvertretender Chefredakteur der APA-Austria Presse Agentur: „Das war ein ganz gelungener Auftakt. Professioneller Video-Content und Regionalität werden immer wichtiger.“

Harald Servus, Direktor des Wirtschaftsbundes NÖ: „Das ist typisch NÖN - eine ständige Weiterentwicklung seit über 150 Jahren. Ich wünsche dem ganzen Team alles Gute. Es wird nicht die letzte Überraschung sein, die von dort kommt.“