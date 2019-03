In Niederösterreich gibt es zehn Frauenberatungsstellen und sieben Außenstellen, sechs Frauenhäuser und Notunterkünfte, an denen Frauen und Kinder vor weiteren Übergriffen sicher sind, und Gewaltschutzzentren, in denen Betroffene beraten und begleitet werden.

Doch: „In welcher Region welche Einrichtungen zur Verfügung stehen, ist zu wenig bekannt“, erläutert Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Das wurde von Fraueneinrichtungen immer wieder festgestellt. „Deswegen braucht es eine breite Informationsschiene, die einen leichten, niederschwelligen Zugang für Betroffene ermöglicht. Dabei kommen vor allem täglich frequentierte Orte wie Supermärkte in Frage. Daher freut es mich, dass SPAR mit seinen rund 200 Standorten in Niederösterreich sofort zugesagt hat, zu unterstützen“, so Teschl-Hofmeister über die bürgerinnennahe Info-Schiene, die das Land NÖ und SPAR nun gestartet haben.

Info-Folder in Supermärkten

Um Frauen, die von Gewalt betroffen sind, zu erreichen gibt es daher nun Infos in den SPAR-Filialen. SPAR-Geschäftsführer Alois Huber: „Wir werden in allen Niederösterreichischen SPAR-Filialen die Informationsfolder auflegen und auch unsere SPAR-Einzelhändler einladen, diese Aktion mitzutragen. Als größter privater Arbeitgeber und Nahversorger sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und unterstützen diese Aktion gerne.“ In einem nächsten Schritt sollen diese Informationsfolder in Einrichtungen und Stellen des Landes und Gemeinden aufgelegt werden.

Der Informationsfolder kann beim Generationenreferat des Landes NÖ, 02742/9005-12989 angefordert werden. Infos zu „Beratung & Hilfe“ für Frauen in Niederösterreich gibt es auch auf der Seite des Landes NÖ: www.noel.gv.at/Frauen