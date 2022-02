Rainbows hilft Kindern nach Trennung der Eltern

Kinder, die eine Trennung der Eltern oder auch den Tod eines Elternteils erleben, brauchen verlässliche Menschen, die Ihnen Stabilität und Sicherheit vermitteln. Schule und Kindergarten – mit konstanten Erwachsenen und Peers - ist ein wichtiger Ort der Begegnung, aber auch dort ist in diesen Tagen vieles anders und private und persönliche Themen haben meist zu wenig Platz im Schulalltag.

Wohin also mit den Gefühlen der Trauer, der Wut, des Verlassen-Seins, der Angst? Rainbows schließt hier eine klaffende Lücke. Auch in Pandemie-Zeiten hat man sich besonders bemüht, die Gruppen während der Lockdown-Phasen weiter stattfinden zu lassen. Das wurde von Eltern und Kindern sehr positiv aufgenommen. Die Zahl der Kinder ist bei allen Rainbows-Angeboten gestiegen – bei den Kindern, die einen nahestehenden Menschen durch Tod verloren haben – lag der Anstieg sogar bei 50 Prozent!

Angebot wirkt vorbeugend

Das Besondere am Angebot ist, dass es präventiv ist, also schon vorbeugend jenen Belastungen entgegengewirkt wird, die bei längerer Dauer größeren seelischen Schaden anrichten können. Die Kinder erfahren sehr viel Stärkung in den Gruppen und lernen, zu ihren Bedürfnissen zu stehen. Gerade für Kinder, deren Eltern in der Zeit der Trennung vielleicht ganz andere Interessen verfolgen und die sehr mit sich und den eigenen Problemen beschäftigt sind, ist das für den Wiederaufbau eines gesunden Selbstwerts so wichtig. Aber auch die Eltern spüren mit dem Besuch der Rainbows-Gruppe eine Entlastung, weil es einen Ort gibt, wo die Kinder im geschützten Rahmen ihre Sorgen und Nöte besprechen und verarbeiten können.

Informationsveranstaltung: