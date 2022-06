Initiative 300.000 Euro Spendengeld von "Niederösterreich hilft" für Ukraine

AN APA / NÖN.at

"Niederösterreich hilft", eine Initiative, die seit kurz nach dem Kriegsbeginn die Hilfsmaßnahmen für Menschen in der Ukraine koordiniert, hat 291.879 Euro an Spendengeldern an das Rote Kreuz und die Caritas übergeben.