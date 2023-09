Bewegte Schöpfungszeit

Die Diözesansportgemeinschaft St. Pölten (DSG) ruft dazu auf, die von den Kirchen begangene Schöpfungszeit vom 1. September bis 4. Oktober auch sportlich zu begehen. „Wir sehen eine Vielzahl an Möglichkeiten, Spiritualität, christlichen Glauben, Fitness und Wohlbefinden zu kombinieren“, betont Sepp Eppensteiner, Vorsitzender der DSG. So sei in letzter Zeit bereits viel angelaufen und einiges an Bewusstseinsänderung passiert.

„Wir wollen die Menschen in der Schöpfungszeit bewegen, es soll eine bewegte Zeit sein“, so der Kirchensportler. Konkret lädt Eppensteiner dazu ein, sich an den Wallfahrten oder Kapellenwanderungen zu beteiligen. Der Herbst biete sich dazu hervorragend an.

Neben Wanderungen könne man auch Scooter oder Fahrräder für den Weg zum Gottesdienst nutzen. So beteilige sich die DSG am 17. September auch niederösterreichweit an der Aktion „Wir radeln in die Kirche“. Die Initiative soll dazu anregen, das eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken und „sich selbst und der Umwelt etwas Gutes zu tun“.

„Uns als Kirchensportlern ist bewusst, wie wertvoll eine intakte Schöpfung ist. Denn wenn wir in der Natur sporteln, spüren wir, ob es der Umwelt gut geht“, so Eppensteiner. Und: „Wir wollen diese erhalten – nicht nur für uns, sondern für die kommenden Generationen.“