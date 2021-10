Das Heilige im Alltag: Nacht der 1.000 Lichter in Diözese St. Pölten

Erstmals vor 16 Jahren in der Diözese Innsbruck veranstaltet, ist die „Nacht der 1.000 Lichter“ am 31. Oktober mittlerweile Tradition: Alljährlich möchte das Projekt auf das Allerheiligenfest einstimmen. Denn an diesem Tag, so das österreichweite Lichterfest-Koordinationsteam, gedenken wir nicht nur der bekannten Heiligen, sondern auch der „Alltags-Heiligen“, die im Verborgenen Gutes tun und so die Welt heller machen. Der Lichterglanz der „Nacht der 1000 Lichter“ weise darauf hin, dass es das „Heilige“ auch in unserem Alltag gibt – und es nur entdeckt werden müsse.

Das Lichterfest kann beispielsweise in der Pfarre Heidenreichstein gefeiert werden. Als Gegenprogramm zu Halloweenpartys kann man sich hier auf einen Lichterweg mit Stationen zum Verweilen und Nachdenken sowie ein Labyrinth im Garten freuen. Im Stift Seiten stetten können sich Besucher von Lichtfiguren inspirieren lassen und beim Abendgottesdienst den Taizégesängen des Generationenchores lauschen.

Alle weiteren teilnehmenden Pfarren oder Einrichtungen findet man unter www.nachtder1000lichter.at.