Das Schulnetzwerk „Pilgrim“ hat im 18. Arbeitsjahr die spirituelle Dimension der Bildung besonders hervorgehoben, so der Initiator des Netzwerkes Johann Hisch. Da wegen der Pandemie die „Pilgrim“-Projekte nur teilweise durchgeführt werden konnten, wurde die Zertifizierung heuer in den Schulen vor Ort vorgenommen. Zwei Schulen in NÖ haben sich beworben.

Die Mittelschule von Sancta Christiana in Frohsdorf hat mit der künstlerischen und ökologisch hochwertigen Gestaltung der Bibelumschläge eine spirituelle Besonderheit eingereicht. Daneben waren vielfältige Projekte im ökologischen Schulgarten angesetzt.

Die Mittelschule in Payerbach hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Nachhaltigkeit mit allen Bildungsbereichen zu verknüpfen und auch die Familien einzubinden. Besonderes Projekt war die Anlage von Blumenrasen und Blumenwiesen, um Schutzräume für Insekten und Vögel zu schaffen.

Als einziges Schulkonzept in Österreich seiner Art bietet „Pilgrim“ die religiös-ethisch-philosophische Dimension bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Gegenständen an. „Pilgrim“ ist ein Zertifikat für Schulen, die sich zu jährlich mindestens einer fächerübergreifenden Aktion für eine bessere und gerechtere Zukunft aller Menschen verpflichten. Das Konzept, das für alle Religionen offen ist, umfasst derzeit 272 Schulen und Bildungseinrichtungen in mehreren europäischen Ländern.