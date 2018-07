Hummeln, zoologisch: Bombus, summen so laut wie keine anderen Bienen. Aber viel wissen wir nicht von ihr. „Die Datenlage ist spärlich“, meint Markus Schöll. Und hat als Fachlehrer für Obstbaupraxis und Sport ein besonderes Projekt auf den Stundenplan geschrieben: Hummelmonitoring. So heißt auch eine groß angelegte Initiative von Österreichs Naturschutzbund, die mehr wissen will. Über die Verbreitung, über die Lebensräume, über die Lebensweise und über die Arten der wichtigsten Bestäuberinsekten von Salbei, Storchenschnabel, Enzian, Akelei und viel Obstsorten.

42 Hummelarten soll es in (Nieder-)Österreich geben, von der Erd- bis zur Baumhummel, von der Distel- bis zur Kuckuckshummel, von der Bunt- über die Bluthummel bis zur Unerwarteten Hummel (Bombus inexpectatus). Davon gelten zehn Prozent bereits als ausgestorben. Und der Rest ist akut gefährdet.

Um das zu ändern, gehen Schölls Schüler und andere Hobbyforscher Hummeln zählen, fotografieren, beschreiben und beim Hummelmonitoring melden. Dort werden die Hummelbeobachtungen nicht nur veröffentlicht, sondern auch bestimmt und kartografiert – um sie besser schützen zu können.

www.naturbeobachtung.at