„72 Stunden ohne Kompromiss“: Initiative der Diözese St. Pölten

Die Welt verändern, einen Beitrag leisten und dort anpacken, wo es gerade am meisten gebraucht wird: Jugendliche waren auch heuer wieder 72 Stunden lang für Solidarität und soziales Engagement tätig. Mit dem elften Durchgang von Österreichs größter Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ bewiesen die jungen Menschen, dass sie gemeinsam Großartiges bewegen, sich kompromisslos für andere einsetzen und echte Veränderung bewirken können. Unter dem Motto „Be the change“ engagierten sich die Teilnehmenden in ganz Österreich für Verbesserungen und verwirklichten tolle Projekte.

So haben Jugendliche in der Diözese St. Pölten zugunsten von Familien in Not Sachspenden gesammelt, gespendete Lebensmittel eingekocht oder ein Jugendzentrum, ein Frauenwohnheim und mehrere Caritas-Gärten verschönert. Eine weitere Gruppe gestaltete den Alltag im Pflegeheim drei Tage mit und wieder andere renovierten zahlreiche Bänke in einer Gemeinde.

Auch 2023 war Hitradio Ö3 wieder die große Bühne für „72 Stunden ohne Kompromiss“. Ö3-Moderator Philipp Hansa war im ganzen Land unterwegs.