Influencer gegen Mobbing .

Eine neue Online-Plattform macht sich gegen Mobbing und damit für ein mobbingfreies Leben stark. Die Initiative, die sich an Opfer von Mobbing wie an deren Angehörige richtet, will Aufmerksamkeit schaffen und für das Thema sensibilisieren. Auch eine Influencerin aus Niederösterreich stellt sich für die Initiative zur Verfügung.