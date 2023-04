Kreative Religionsklasse

Werbung

Im Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf ging es in den vergangenen Wochen besonders kreativ zu — und zwar im Religionsunterricht. Schüler der ersten Klassen hatten eine Challenge des Jahresprojektes des Wiener Schulamtes „wertvoll & tatkräftig“ gewonnen, indem sie gemeinsam mit ihrer Religionslehrerin Barbara Hummer einen Fair-Trade-Adventmarkt veranstaltet hatten. In verschiedenen Schulstunden und auch außerhalb des Unterrichts wurden Sterne, Kugeln, Engel, Weihnachtskarten, kleine Gestecke und Ähnliches gebastelt. Der Erlös aus dem Verkauf wurde für einen guten Zweck verwendet.

Nun wurde der Preis eingelöst: ein Keramik-Workshop mit der Künstlerin Onka Allmayer-Beck. Die jungen Kreativtalente gestalteten Liturgisches Gerät wie Kreuze, Weihrauchschalen und Kelche. Bewundern kann man die Keramik-Kunstwerke dann etwa bei der Abschlussfeier des Jahresprojektes, die am 15. Juni im Stephansdom in Wien stattfindet. „Dass unsere Keramiken in den Stephansdom kommen, ist eine große Ehre“, freut sich eine Schülerin.

Initiative für das gesamte Schuljahr

Die Initiative „wertvoll & tatkräftig“, die das Schulamt der Erzdiözese Wien im Schuljahr 2022/23 ins Leben gerufen hat, legt im katholischen Religionsunterricht und an den katholischen Schulen den Fokus auf drei große Themenbereiche von besonderer Bedeutung: „Demokratie & Menschenrechte“, „Schöpfungsverantwortung“ und „Soziale Gerechtigkeit“. Schüler sind eingeladen, sich kreativ mit gesellschaftlich relevanten und hochaktuellen Fragestellungen auseinanderzusetzen und sich damit auch in Kirche und Gesellschaft einzubringen. Die teilnehmenden Lehrer werden durch Impulse für Projektinitiativen, Unterrichtsmaterialien, ein Angebot von themenorientierten Aktionen und Veranstaltungen sowie spezielle Fortbildungen unterstützt. Die eigens konzipierten Challenges laden übrigens in der App „beat3°“ noch bis Mitte Juni zum Mitmachen ein. Nähere Infos zum Jahresprojekt gibt es unter www.wertvoll-tatkraeftig.at.