Regionale Produkte entdecken, erfahren, wo sie herkommen, und die Menschen kennenlernen, die sie produziert haben – das alles kann man auf über hundert Bauernmärkten in NÖ erleben.

Sie zu fördern ist ein Schwerpunkt der Initiative „So schmeckt Niederösterreich“, die in Amstetten ihr 15-Jahr-Jubiläum feierte.

Gegründet 2004, um die vielfältigen Produkte des Landes zu präsentieren, unterstützt die Initiative seitdem regionale Produzenten bei der Vermarktung ihrer Produkte. Es gibt einen Online-Shop, Werbemittel von der Serviette aus Anfangstagen bis hin zu Tragtaschen, Schirmen und Häferl.

„Wir haben mittlerweile über 500 Partnerbetriebe“, freut sich Michaela Hauß, die Leiterin der Initiative. Es sind bäuerliche bzw. kleine gewerbliche Lebensmittelproduzenten, Winzer, Händler und Gastronomen. Wer bei ihnen einkauft und genießt, fördert kurze Transportwege und regionale Wertschöpfung und erfährt darüber hinaus auch noch, woher die Lebensmittel kommen. „Da sind wir mit ,So schmeckt NÖ’ am Puls der Zeit“, betont Hauß.

Die Vielfalt an Produkten in NÖ ist übrigens größer geworden. So gibt es inzwischen auch heimische Melonen, Chili, Süßkartoffeln. „Da sind die Produzenten innovativ und kreativ.“

Mehr über die Produkte

Wer erfahren will, wie Lebensmittel produziert werden, kann das unter anderem bei einem Ausflug zu einem der vielen Schaubetriebe erfahren. Wie etwa bei den Erlauftalern Käsewölfen, in der Fruchtwelt der Familie Mohr-Sederl oder bei Waldland mit seinen unterschiedlichen Produkten. „Die Menschen wollen wissen, wie was hergestellt wird“, so Hauß. Mehr dazu erfahren Kulinarikfans übrigens auch beim Ostermarkt im Palais NÖ in Wien, einer von über 120 Veranstaltungen der Initiative pro Jahr.

Davor aber lädt hier noch der „So schmeckt NÖ“-Adventmarkt am 29. und 30. November zum traditionellen Adventmarkt ein. Mit über 60 Partnerbetrieben, über 20.000 Besucher und bei freiem Eintritt. Kulinarische Köstlichkeiten, Geschenke und Co. warten übrigens auf zahlreichen Adventmärkten im Land darauf, entdeckt zu werden. Mit dabei ist so mancher Produzent, der im Sommer am Bauernmarkt vertreten war. Viele starten wieder im März und laden dann wieder samstags oder auch unter der Woche, manche auch abends, zum genussvollen Entdecken ein.

Mahlzeit.

„Wir wollen altes Wissen sammeln und an die junge Generation weitergeben.“ Dazu können Großeltern, Urgroßeltern ihre Kochgeheimnisse, Rezepte und Küchengeschichten verraten. Damit junge Kochfans sie kennenlernen können. Zum Beispiel über Rezeptkarten, die bei Events verteilt werden.

Genussschule.

Um regionales Bewusstsein schon früh in den Konsumenten und Gastronomen von morgen zu verankern, geht die Initiative auch in Schulen, in denen Kochen und Service am Stundenplan stehen. Die Schüler erfahren: Was sind regionale Produkte? Wie schmecken die? Wann werden Karotten geerntet?

Erdäpfelpyramide.

„Ein Erfolgsprojekt“, freut sich Hauß. „Wir verschicken 5.000 Startpakete pro Jahr.“

Damit können Kindergärten, Schulen, Pensionistenheime usw. ihre Lebensmittel selbst anpflanzen, pflegen, ernten und dann verkochen. „Jeder freut sich, wenn etwas aufgeht.“ Darüber hinaus steige die Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft und den Produzenten. Im neuen Jahr sind wieder Anmeldungen möglich. Dieses Mal gibt es eine Gemüsepyramide – wegen der Fruchtfolge.

Wirt trifft Bauer .

Viele regionale Produzenten bieten Lebensmittel für die Gastronomie. Um Wirte darüber zu informieren, was es da gibt, vernetzt die Initiative Wirte und Bauern.

www.soschmecktnoe.at