Nacht der 1.000 Lichter erleuchtet auch Erzdiözese Wien: Ein Überblick

Erstmals vor 16 Jahren in der Diözese Innsbruck veranstaltet, ist die „Nacht der 1.000 Lichter“ am 31. Oktober mittlerweile Tradition: Alljährlich möchte das Projekt auf das Allerheiligenfest einstimmen. Denn an diesem Tag, so das Koordinationsteam, gedenken wir nicht nur der bekannten Heiligen, sondern auch der „Alltags-Heiligen“, die im Verborgenen Gutes tun und so die Welt heller machen. Der Lichterglanz weise darauf hin, dass es das „Heilige“ auch im Alltag gebe.

Teilnehmende Pfarren und Einrichtungen findet man auf www.nachtder1000lichter.at.