Unterstützung für Pfarren

„Ich bin froh und dankbar, dass unsere Pfarren so umfangreich die Energieberatung des Landes nützen und hier auch die zielgerichteten Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen“, freut sich Bischof Alois Schwarz. Das Land NÖ verkündete so kurz vor Ostern die Verlängerung der Förderaktion „Energie-Spar-Pfarre“ bis 2026.

„Energiesparen bleibt das Gebot der Stunde. Die billigste Kilowattstunde ist jene, die gar nicht erst verbraucht wird“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Erstmals werden nun auch Photovoltaik-Speicher gefördert. Das Expertenteam der NÖ Energieberatung unterstützt kostenlos bei der Umsetzung von Einsparungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Unterstützung seit zehn Jahren

Seit 2013 fördert das Land Niederösterreich mit der Aktion „Energie-Spar-Pfarre“ das Energiesparen und den Einsatz erneuerbarer Energieträger in den Pfarrhöfen, Pfarrzentren und Pfarrkirchen. Bis zu 15.000 Euro an Unterstützung können sich Pfarren in NÖ dabei sichern. Viele haben das Angebot schon genutzt: Bereits 213 der 422 Pfarren der Diözese St. Pölten haben in den letzten zehn Jahren 383 Maßnahmen durchgeführt. „Dafür hat das Land Niederösterreich Förderungen in Summe von 1,3 Millionen Euro ausgeschüttet“, so Pernkopf. Die Pfarren haben insgesamt 6,9 Millionen Euro investiert.

Wer eine Förderung beantragen möchte, muss dafür eine kostenlose Beratung durch die „Energieberatung NÖ“ absolvieren. Danach wird das Antragsformular online eingereicht. Gefördert werden Energieberatungen, Photovoltaikanlagen, Stromtankstellen, Stromspeicher, die Optimierung von Heizungsanlagen, Heizungsumstellungen auf erneuerbare Energieträger, ein Anschluss an Biomasse-Nahwärmeanlagen, Sitzbankheizungen, thermische Sanierungsmaßnahmen und hocheffiziente LED-Beleuchtungen. Mehr Infos gibt es unter www.noel.gv.at/noe/Energie/Foerd_Energie-Spar-Pfarre. Anmeldung telefonisch bei „Energieberatung NÖ“ unter 02742/22 144.