Bei „UGOTCHI – Punkten mit Klasse“ dreht sich alles um Bewegung, Ernährung und Teamgeist. Die Kinder bewegen sich zu wenig, sind oft übergewichtig und können sich nicht gut konzentrieren. Durch Covid-19 hat sich diese Situation noch einmal verschärft. Diese wichtige Initiative sollte auch heuer nicht entfallen und wird von Niederösterreichs Kirchensportlern von der Diözesansportgemeinschaft (DSG) unterstützt.

Die SPORTUNION und der Schulverein SIMPLY STRONG in Partnerschaft mit UNIQA vereint dabei eine Mission: die Bewegungslust bei Kindern zu wecken und einfache Lösungsansätze zu implementieren, die auch bei jeder Corona Ampelfarbe umgesetzt werden können. Das neue SIMPLY STRONG-Bewegungsprogramm Vital4Body steht dieses Jahr am Stundenplan von UGOTCHI und will genau das umsetzen. Selbst die Ampelfarbe „Rot“ wäre für das Spiel kein Problem, denn die Punkte wurden heuer so neutral gestaltet, dass das Punktesammeln auch von zuhause aus gut gelingt!

Die SPORTUNION und DSG-Verantwortlichen finden sogar, dass die Klassen gerade heuer von einem wichtigen Aspekt unseres Punktesammelspiels profitieren können: Teamgeist. Das gemeinsame Punktesammeln hat ja grundsätzlich schon das Potential, den Zusammenhalt der Klasse zu entwickeln. Selbst bei „Distance-Learning“ könnte „Punkten mit Klasse“ diesen Herbst die Klasse zusammenschweißen und den Kids einen wertvollen und gesunden Anker bieten. Des Weiteren wurden zwei der wichtigsten Hygienemaßnahmen ins Spiel hineingenommen: Es gibt für das mehrmalige Händewaschen und das regelmäßige Querlüften ebenfalls Punkte. Sepp Eppensteiner, Vorsitzender der Diözesansportgemeinschaft betont: "Gerade jetzt müssen wir Kindern Bewegung ermöglichen, das schafft Lebensfreude, Gesundheit und tut der Psyche gut!"

Christlich-sozialer Wertekompass

„Mit unseren Schulsportoffensiven motivieren wir auch im neuen Semester zahlreiche Schülerinnen und Schüler zu mehr Sport. Mit Projekten, wie „UGOTCHI – Punkten mit Klasse“ oder dem Trendsportfestival in allen neun Bundesländern, bringen wir wieder Bewegung an den Schulen. Unter der Berücksichtigung der geltenden Corona-Bestimmungen geben wir damit eine richtungsweisende Antwort auf die aktuelle Gesundheitskrise im Sinne der Fitness. Wir schöpfen vor allem auch Kraft aus unserem Credo, mit der Gemeinschaft, dem Zusammenhalt, der Innovationskraft und unserem christlich-sozialen Wertekompass. Es freut uns daher besonders, dass uns auch die Diözesansportgemeinschaft unterstützt, welche auch ein wichtiger Partner für den Sport ist“, so SPORTUNION-Präsident Peter McDonald.

Die Anmeldung ist ab sofort bis 30. September für alle Volks- und Sonderschulen offen. Nähere Infos gibt es auf www.ugotchi.at/home/. Täglich geht übrigens auf ugotchi365.at ein neues von der SPORTUNION produziertes spaßbetontes Mitmach-Video online. Ziel ist es, Kinder gemeinsam mit ihren Eltern (und/oder den Geschwistern) bei sich zuhause das ganze Jahr zu mehr gemeinsamer Bewegung motiviert.