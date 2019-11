Ahmad Mansour spricht Klartext zur Integration.

Eine schreckliche Serie an Frauenmorden sorgte in diesem Jahr in Niederösterreich für Entsetzen, aber auch für Verunsicherung. Denn etliche der Täter hatten Migrationshintergrund oder waren Asylwerber.

Ob es sich um einen Zufall handelt oder ob ein Zusammenhang mit der Herkunft der Täter besteht, darüber gibt der anerkannte Integrationsexperte, Psychologe und Buchautor Ahmad Mansour in einem ausführlichen NÖN-Interview Auskunft - zu lesen ab 3. Dezember in der NÖN-Printausgabe und im ePaper.

Erich Marschik NÖN-Herausgeberin Gudula Walterskirchen im Gespräch mit Ahmad Mansour

Geboren in Israel als Araber, wanderte er 2004 nach Europa aus und kennt die Probleme und Chancen von Integration auch in Österreich. Vor kurzem war er zu Gast in St. Pölten. Mansour erklärt, welche Rollenbilder und Institutionen bei der Integration hinderlich sind und was man tun kann.