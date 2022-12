Armin Haiderer: „Die Kirche muss uns klare Werte vermitteln“

Werbung

NÖN: Sie waren seit 2008 an der Spitze der Katholischen Aktion der Diözese St. Pölten und wurden mit damals 28 Jahren zum jüngsten KA-Präsidenten gewählt. Mit Ende November geben Sie Ihr Amt ab. Worauf blicken Sie zurück?

Armin Haiderer: Auf einer eher abstrakten Ebene waren die letzten 14 Jahre extrem intensiv, spannend, interessant und lehrreich – aber teilweise auch frustrierend. Ich habe vor allem viele spannende und tolle Menschen kennenlernen dürfen. Es sind diese Menschen der Kirche, die meist ehrenamtlich sehr viel ihrer Freizeit investieren, die mir den Abschied besonders schwer machen. Dieser Schatz von Menschen ist einmalig.

Wie hat sich die Katholische Aktion unter Ihnen verändert?

Haiderer: Ich habe vor allem versucht, die Strukturen zu modernisieren und die KA intern etwas schlanker zu machen. Ich wollte aktiver werden und ein dynamisches Bild von Kirche präsentieren. Mein Ziel war immer, das super Programm, das die Kirche bietet, in möglichst vielen Bereichen der Gesellschaft zu integrieren.

Was waren Highlights Ihrer Zeit als Präsident?

Haiderer: Da gibt es etliche Dinge. Die wahre Arbeit findet ja immer hinter den Kulissen statt. Es werden hunderte Gespräche geführt, um etwas weiterzubringen. Wenn ich jetzt etwas herauspicken müsste, würde ich die Schöpfungsverantwortung ansprechen. Als ich 2008 angetreten bin, war das eher noch ein Randthema. Ich hatte den Vorsatz, für mehr Schöpfungsverantwortung in den Pfarren zu sorgen. Das wurde damals belächelt. Mittlerweile ist das eines der Hauptthemen der Kirche geworden. Mit dem von uns initiierten Umweltpreis haben wir hunderte Pfarren erreicht. Da ist enorm viel passiert.

Gab es auch Krisen oder Probleme?

Haiderer: Natürlich. Viele Projekte sind auch in der Schublade liegen geblieben. Sei es wegen fehlender Ressourcen oder weil sie nicht gut waren. Ich denke, dass unser Hauptproblem als Kirche – nicht nur als KA – ist, dass wir intern zu viele Ressourcen verschwenden. Wenn wir davon nur einen Bruchteil nutzen würden, um nach außen zu gehen, könnten wir viel mehr bewirken. Es ist nicht immer einfach, etwas weiterzubringen und zu gestalten. Da können die Sitzungen oder internen Prozesse manchmal lähmend und frustrierend sein.

Wie kann Kirche heutzutage noch relevant sein?

Haiderer: Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Kirche in der Gesellschaft und dem Leben der Menschen eine ganz wichtige Rolle einnehmen kann. Wenn sie das richtig macht. Wir leben in einer Gesellschaft, die so schnelllebig ist, dass man sich nirgendwo richtig anhalten kann. In so einer Zeit ist es sehr wichtig, den Menschen als Kirche ein klares Wertekonstrukt zu vermitteln. Das wissen die Leute zu schätzen – oder sie lehnen es komplett ab. Aber ich bin überzeugt davon: Wenn die Kirche es schafft, klare Werte zu vermitteln, kann sie für die Menschen sehr wertvoll sein.