Benedikt Fuchs: Vom Praktikant bis zum Chefredakteur

NÖN: Sie sind seit 1. Jänner ORF-Chefredakteur im Landesstudio NÖ und somit Nachfolger von Robert Ziegler. Welche Vorhaben wollen Sie in Ihrer neuen Funktion umsetzen?

Benedikt Fuchs: Meine Kernaufgabe ist es, unsere bewährten erfolgreichen Produkte im Fernsehen, Radio und Online zu stärken. Wir brauchen jetzt nicht die großen Reformen, sondern werden an kleinen Schräubchen drehen. Dazu zählt beim TV die Weiterentwicklung im Bereich der Grafik und die Visualisierung im Studio. Was mir als erste Idee vorschwebt, ist ein täglicher Newsletter, bei dem die wichtigsten Tagesnachrichten zusammengefasst sind. Damit wollen wir in die persönliche digitale Lebenswelt von den Menschen vordringen.

Die Hauptsendung „Niederösterreich heute“ um 19 Uhr haben Sie noch nicht moderiert. Wann ist es so weit?

Fuchs: Ab 4. März werde ich zumindest einmal pro Woche die Sendung moderieren. Ich habe mir absichtlich ein wenig Zeit gelassen, um mich mit dem Team im Tagesgeschäft einzuarbeiten.

Ihre Karriere ist bemerkenswert. Sie schafften es vom Ferialpraktikanten bis zum Chefredakteur. Und das mit 34.

Fuchs: Ich habe 2008 sehr klassisch mit einem Ferialpraktikum begonnen. Dann hat der damalige Chefredakteur Richard Grasl gemeint, ob ich nicht für vier Monate Berufspraktikum kommen mag. So hat sich das dann weiter ergeben von Karenzvertretung zur fixen Anstellung. Ich habe von Anfang an sehr multimedial gearbeitet, also für Fernsehen, Radio und Online. Das ist auch unsere Philosophie im Haus. Dann war ich sieben Jahre Chef vom Dienst von „Niederösterreich heute“ und für manche Sonderprojekte zuständig, da hat sich dann immer die Zusammenarbeit mit dem ORF-Zentrum intensiviert.

Sind Sie der jüngste Chefredakteur des ORF NÖ?

Fuchs: Nein, Richard Grasl war 29 und somit noch jünger. Die Wette, dass ich ihn überholen werde, habe ich verloren. Aber das Alter ist nicht entscheidend. In der Redaktion, die ich jetzt leiten darf, haben wir ein super Gleichgewicht und ich fühle mich da ein wenig als Brücke zwischen den Generationen.

Die große Herausforderung der klassischen Medien ist es, genau die junge Zielgruppe anzusprechen. Welche Pläne haben Sie dafür?

Fuchs: Das ist die große Aufgabe des gesamten ORF. Um verstärkt auf digitale Plattformen setzen zu können, ist aber eine Gesetzesnovelle nötig. Es gibt zum Beispiel in Deutschland viele regionale Fernsehformate, die auf YouTube sehr erfolgreich sind, weil deutsche Medien das dürfen. Der ORF darf das nicht. Das kann ein Ziel sein, weil YouTube ein Kanal ist, auf dem viele Menschen unterwegs sind. Das können nicht nur Nachrichtenformate sein, sondern auch Dokumentationen zu regionalen Themen, die wir ja auch für das Fernsehprogramm produzieren.

In der aktuellen Situation wird die Glaubwürdigkeit der arrivierten Medien oft infrage gestellt. Wie kann diese wieder gestärkt werden?

Fuchs: Das ist ein Zeichen dieser polarisierenden Zeit, in der wir uns befinden. Unsere Aufgabe ist es, weiterhin sachlich und seriös zu berichten. Und es zeigen schon unsere hohen Zuseherzahlen – und das gerade seit Beginn der Pandemie: Wenn die Menschen Informationen wollen, die gut recherchiert, sachlich und gegengecheckt sind, dann vertrauen sie auch den Qualitätsmedien.

Sie haben eine starke Affinität zur Kultur. Werden Sie hier weitere Schwerpunkte setzen?

Fuchs: Es ist eine große Aufgabe, die Kulturlandschaft in Niederösterreich abzudecken, weil sie extrem vielfältig ist. Das gilt vor allem für den Kultursommer. Für die Kultur-Höhepunkte haben wir immer viel Platz im Programm und werden das auch beibehalten. Darüber wollen wir Kultur auch wieder in Großproduktionen – wie Grafenegg oder das Neujahrskonzert – den Menschen nach Hause bringen.