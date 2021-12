Berta Kern: Ein Jahr nach der ersten Corona-Impfung in NÖ

NÖN: Wie geht es Ihnen ein Jahr nach Ihrer Erstimpfung?

Berta Kern: Gut, danke. Ich kann mich nicht beschweren, ich bin Gott sei Dank nicht krank geworden und mir geht es auch so gut. Mittlerweile bin ich schon das dritte Mal geimpft.

Würden Sie sich wieder für die Corona-Impfung entscheiden?

Na freilich, ich will auf keinen Fall krank werden. Ich glaube, man sollte dieses Virus nicht unterschätzen. Impf-Nebenwirkungen habe ich keine gespürt, also mir macht das nichts. Meine Verwandten und Bekannten sind ebenfalls alle geimpft, so können sie mich ohne Probleme besuchen.

Wie blicken Sie auf das vergangene Pandemie-Jahr?

Ich glaube, wenn sich alle rechtzeitig impfen hätten lassen, hätten wir jetzt weniger Probleme. Aber man weiß oft erst im Alter, was es heißt, krank zu sein. Und zwar nicht nur so, dass man ein paar Tage im Bett liegt. Sondern so, dass man bei allem Hilfe benötigt - das ist nicht angenehm. Gott sei Dank habe ich das noch nie mitmachen müssen. Ich war schon öfters krank, aber bin immer wieder gesund und fit geworden.

Sie sind 1931 geboren und haben schon viel erlebt in Ihrem Leben. Hat Sie die Pandemie trotzdem überrascht?

Es gab ja auch schon früher Epidemien, wir haben das öfters durchgemacht. Ob das jetzt Diphtherie oder etwas anderes war, damals sind wir alle geimpft worden. Der einzige Unterschied war, dass wir nicht gefragt wurden, ob wir das wollen oder nicht. Da hat es geheißen „Wir gehen impfen“, und so war es dann. Zu diesem Zeitpunkt bin ich noch in die Schule gegangen. Gott sei Dank gehen aber auch jetzt viele Junge impfen.

Glauben Sie, dass Sie ein Vorbild für manche Menschen sind, weil Sie sich so früh impfen haben lassen?

Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, es wäre sicherlich nicht schlecht. Ich bin gerne ein Vorbild, wenn ich damit jemanden zum Impfen motiviere. Für mich hat sich die Frage, ob ich impfen gehe, allerdings gar nicht gestellt. Das war von Anfang an klar und ich würde es auch wieder so machen. Wir sind hier direkt im Altersheim geimpft worden.

Wie empfinden Sie als Bewohnerin eines Altersheimes die Pandemie?

Viele alte Leute haben niemanden zuhause. Im Altersheim allerdings weiß man, dass man gut aufgehoben ist. Das war immer mein Ding: Ich wusste, dass ich mal hier leben möchte, wenn ich alt bin. Nun bin ich seit sechs Jahren hier und auch zu Pandemie-Zeiten fühle ich mich geschützt. Es ist jemand da und Besuch kann ich auch empfangen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass es für mich so gut weitergeht und dass ich gesund bleibe. Ansonsten habe ich alles, was ich brauche. Ich bin sozusagen wunschlos glücklich. Im Überfluss habe ich sowieso nie gelebt. Wir waren eine Generation, die froh war, wenn sie zu Essen hatte und Arbeit. Jetzt im Alter geht es mir genauso - Ich habe keinen Wunsch mehr, als gesund zu bleiben.