Alex Kristan: „Niki Lauda hat gesagt, ich klinge besser als er selbst“

NÖN: Alles Gute zum 50. Geburtstag! Es kommt dazu im Herbst ein neues Programm. Was dürfen wir erwarten?

Alex Kristan: Danke! Das Programm wird „50 Shades of Schmäh“ heißen, angelehnt an meinen Geburtstag. Es ist ein wenig eine Bestandsaufnahme. Was ändert sich mit 50? Ändert sich überhaupt etwas? Wie war es früher, als man noch nicht so alt war? Mir ist aufgefallen, dass man von 49 auf 50 in eine ganz neue Zielgruppe für die Wirtschaft kommt. Du bist plötzlich 50+. Das Ganze wird humorvoll und satirisch betrachtet, ebenso wie das aktuell gewordene Thema Vorsorge und die Frage, ob die fürs Blackout oder die für die Gesundheit zuerst drankommt? Ich bin aber noch am Schreiben.

War es schon immer Ihr Ziel, Kabarettist zu werden?

Kristan: Gar nicht, das hat sich aus einer Zäsur mit 30 ergeben. Ich habe Marketing und Werbung gelernt und später im Sportjournalismus für Privatradios die Formel 1 kommentiert. Mein Arbeitgeber wurde plötzlich insolvent und dann stehst du mit 29 beim AMS und sagst „ich bin Formel 1 Reporter, hättens vielleicht einen Job für mich“. Ich habe dann nebenher bei Ö3 als Freelancer gejobbt und konnte so erstmals einer breiten Öffentlichkeit mein Talent zur Parodie berühmter Personen zeigen. Aufgrund des positiven Feedbacks, hab ich dann versucht mein Talent zur Komik auch beruflich umzusetzen und gewann 2004 auch noch die ATV Casting Show „Österreich sucht den Comedy Star“.

Wie und wo waren Ihre ersten öffentlichen Auftritte?

Kristan: Ich habe als Parodist eine Marktnische entdeckt, die ich Wirtschaftscomedy genannt habe. Da ging es um maßgeschneiderte Comedytools, die ich anhand eines detaillierten Briefings für den jeweiligen Auftraggeber erstellt und bei Firmenfeier live gespielt habe. Einer meiner ersten öffentlichen Auftritte war eine NÖN-Gala in Baden. Dann bin ich von einer Veranstaltung zur anderen vom Auftraggeber immer wieder weiterempfohlen worden. Das hat super funktioniert, bis zur Lehman Brothers Pleite 2008. Dann hatten die Unternehmen andere Sorgen als Comedians zu engagieren. 2010 war der erste wirkliche Schritt in die Kabarettszene, als ich mit einem Arzt als Duettpartner, das Programm „Ärztlich Willkommen“ auf die Bühne gebracht habe. Ab 2012 habe ich mich entschlossen als Solo Künstler durchzustarten und darf heuer im Oktober bereits mit meinem vierten Soloprogramm Premiere feiern. Ich darf jetzt zum 50. Geburtstag auf 20 großartige Jahre als Comedian zurückblicken und bin meinem treuen Publikum sehr dankbar, dass ich in den letzten zehn Jahren so gut wie immer ausverkauft spielen durfte Das ist höchst erfreulich und macht mich demütig und dankbar.

Der Mann der vielen Stimmen ist auch ein Mann der vielen Gesichter. Alex Kristan beim Interview mit NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger anlässlich des 50. Geburtstages des bekannten Kabarettisten und Parodisten aus Mödling. Foto: Dworak

Bekannt geworden Sind Sie durch die Parodien berühmter Sportler wie Niki Lauda oder Hans Krankl bzw. Reporter-Legende Heinz Prüller. Wer war am schwersten zu parodieren?

Kristan: Schwierig zu sagen. Herausfordernd sind natürlich Prominente, bei denen du nicht deinen eigenen Dialekt oder deine eigene Sprache umsetzt. Zum Beispiel Joachim Löw (Anm.: deutscher Ex-Teamchef). Diesen Badener Dialekt musste ich mir viel mehr aneignen als zum Beispiel einen Hans Krankl, weil der wienerisch spricht, was mir entgegenkommt. Von den Parodien war der Niki natürlich meine Lieblingsparodie. Den hatte ich so dermaßen verinnerlicht, da war sogar er fassungslos. Der Niki hat einmal gesagt, ich klinge besser als er selbst. Wenn Herzog, Krankl und Prohaska auch über meine Parodien schmunzeln können, ist das für mich eine Bestätigung, dass ich die Gratwanderung zwischen „durch den Kakao ziehen“ und „durch den Dreck ziehen“ ganz gut ausbalanciert habe. Mir ist sehr wichtig, dass der Respekt gegenüber der parodierten Person immer im Vordergrund steht.

Kommt es vor, dass Sie beim Einkaufen angesprochen werden und jemand fragt: „Machen Sie bitte einmal den Heinz Prüller nach?“

Kristan: Permanent, ja, aber nicht nur konkret den Prüller. Gott sei Dank bin ich kein Finanzminister, der Steuererhöhungen beschließen muss. Ich bin jemand, der Spaß und Freude verkauft und daher gibt es keine Kritik, sondern eher Lob und das freut mich natürlich, weil es bestätigt, dass ich mein Publikum mit meiner Arbeit erreiche.

Haben Sie auch schon mal abseits der Bühne etwas mit Ihren Parodien angestellt?

Kristan: In einer Phase, in der ich das noch nicht beruflich gemacht habe, aber schon wusste, dass das Talent da ist, haben wir viel Blödsinn gemacht. Es gab 2007 dann auch eine Radio-Rubrik die hieß „Bei Anruf Promi“. Da habe ich als Arnold Schwarzenegger in einem Hotel angerufen, um eine Drehlocation für den neuen Expendables Film mit Sylvester Stallone zu suchen. Die Begeisterung darüber war dann schnell vorbei, als ich gesagt habe, es wird einiges kaputtgehen weil wir in dem Actionfilm schießen werden. Oder als Niki Lauda habe ich bei einer Autovermietung angerufen und gesagt, der Leihwagen streikt, sie sollen einen Hubschrauber schicken. Da gab es schon einige sehr lustige Telefonate.

Zu Ihrem 50. Geburtstag hat ORF III vor Kurzem ein „Best of“ gezeigt, wo viele Promis gratuliert haben. Die deutsche Star-Kabarettistin Monika Gruber hat dabei angedeutet, dass sie sich ein Duett mit Ihnen vorstellen kann. Sie auch?

Kristan: Ich habe mich sehr bewusst für das Solospielen entschieden, weil man bei der Termin- und Tourplanung flexibler ist. Und vor allem, weil ich es mag, auf der Bühne auch mal textlich aus der Spur fahren zu können, wenn es die Situation erfordert. Sobald du mit einem Partner spielst, ist man textlich eher gebunden. Aber ein Duett mit Monika Gruber, klingt natürlich sehr verlockend. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir sofort gemerkt, dass die humoristische Wellenlänge stimmt. Daher: Sag niemals nie, wenn es für uns beide passt, warum nicht!?

Über welche Kabarettisten können Sie selbst lachen?

Kristan: Die „Tagespresse“ zum Beispiel zeigt immer wieder geniale Satire, auch über die Beiträge von Maschek kann ich mitunter sehr herzlich lachen. Österreich hat zur Zeit generell eine sehr vielfältige Kabarettszene und in Zeiten wie diesen, ist Humor ein wichtiges Ventil und Ausgleich.

Die Pandemie war für die Kabarettisten keine einfache Zeit. Sie haben mit Ihren Videos auf Social Media für sehr viel Aufheiterung gesorgt. Sind Sie damit vielleicht in der Breite noch mehr wahrgenommen worden?

Kristan: Das kann durchaus sein. Ich bin natürlich wie alle anderen Kollegen von diesen Lockdowns und Schließungen unmittelbar betroffen gewesen. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich meinen Job weitermache, nur eben ohne Bezahlung. Mein Job ist es, Lachen bei den Menschen zu erzeugen, zu unterhalten. Und in den Lockdowns, haben sich diese Social Media Kanäle als probates Mittel erwiesen trotz geschlossener Theater Menschen dennoch zu erreichen und ihnen wenigstens für ein paar Minuten ihre Ängste und Sorgen vergessen zu lassen. Die Video Clips haben sich großer Beliebtheit erfreut und dadurch eine extreme Breitenwirkung. Das hat möglicherweise schon auch dazu beigetragen, dass jetzt im Nachhinein die Leute denken: Der hat mich auch ohne verkaufte Eintrittskarten nicht vergessen und während der letzten zwei Jahre gut unterhalten und kaufen sich jetzt eine Karte. Und vielleicht habe ich auch Menschen erreicht, die mich noch gar nicht kannten.

Wie lange proben bzw. schreiben Sie an einem neuen Programm?

Kristan: Der Text wird vier bis fünf Wochen intensiv geprobt, in etwa fünf Tage die Woche je drei Stunden, das ist die Pflicht neben der Kür, das klassische Auswendiglernen. Entwickelt und geschrieben wird das Programm zehn bis zwölf Monate. Jetzt nach zwei Jahren Pandemie merk ich schon, dass etwas von der äußeren Inspiration fehlt. Als Comedian ist man sonst ja permanent auf Empfang und wenn ich etwas Witziges wahrnehme, überlege ich mir sofort, kann ich das als Nummer verarbeiten, aber wenn man niemanden sehen kann oder irgendwo hinkommt und Eindrücke sammeln kann, vermisst man das.

Was wünschen Sie sich selbst zum Geburtstag?

Kristan: Gesundheit. Alles andere kann man irgendwie organisieren. Es klingt vielleicht merkwürdig, aber ich bin wunschlos glücklich, da ich alles was ich zu meinem Glück brauche auch haben darf.