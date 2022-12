Christoph Gurk: „Geschichten in der Stadt St. Pölten erleben“

Werbung

St. Pölten 2024 bekommt die Landeshauptstadt ein neues Kulturfestival, die Tangente St. Pölten. Christoph Gurk ist Künstlerischer Leiter und spricht über seine Beziehung zur Stadt, das Team und erste Programmpunkte.

NÖN: Sie sind Künstlerischer Leiter für ein Kulturprojekt in St. Pölten. Hatten Sie davor schon Berührungspunkte mit der Stadt?

Christoph Gurk: Da muss ich eine magere Bilanz ziehen. Ich bin zwar schon oft nach Österreich gekommen, nach Salzburg, Tirol, noch häufiger nach Graz und Wien, aber bei der Haltestelle in St. Pölten bin ich nie ausgestiegen. Die Stadt ist zwar einfach zu erreichen, aber viele nehmen sie nicht wahr.

Warum haben Sie sich für die Stelle interessiert?

Gurk: Im Herbst 2020 bin ich nach Wien gezogen, um am Volkstheater zu arbeiten. Die Möglichkeit, spartenübergreifend arbeiten zu können, hat mich sehr gereizt. So etwas ist im Kulturbetrieb relativ selten.

Wie war es dann für Sie, das erste Mal in St. Pölten auszusteigen?

Gurk: Ich habe mich mit einem meiner späteren Kollegen zu einem Hintergrundgespräch in den Schanigarten vom Cinema Paradiso gesetzt. Ich konnte gar nicht erkennen, warum Leute schlecht über St. Pölten reden. Seit letztem Jahr kommen ständig namhafte Künstler und Kuratoren in die Stadt, um eine mögliche Zusammenarbeit zu besprechen und sich die Spielstätten anzusehen. Wenn wir dann zwei Tage unterwegs waren, sagen die: „Es ist unglaublich, was es hier alles gibt in dieser 60.000-Einwohner-Stadt.“

Wie beurteilen Sie das Kulturangebot in der Stadt?

Gurk: Das ist überdurchschnittlich, allein mit zwei größeren Theatern. Es muss sich nur weiterentwickeln. Da ist die Kulturinfrastrukturliste von Stadt und Land, die im Bewerbungsverfahren um die Kulturhauptstadt entstanden ist und die zur Sanierung der ehemaligen Synagoge, zur Umgestaltung des Domplatzes und zur Gründung des Kinderkunstlabors führt, genau der richtige Schritt. Ich möchte durch einen gemeinsamen choreografierten Auftritt aller Einrichtungen zu größerer, auch überregionaler Wahrnehmung verhelfen. Für mich ist es interessant, durch unsere Aktivitäten in 2024 einen Beitrag zu leisten, dass das hiesige Kulturleben – langfristig – auf ein Level von Innsbruck oder Graz aufschließt. Viele Zutaten sind vorhanden. Sie müssen nur zielführend zum Einsatz kommen.

Die erste Vorstellung der Tangente war im Frühjahr. Was hat sich seither getan?

Gurk: Ich bin seit Jänner 2021 da. Da war am Anfang fast niemand außer der Geschäftsführerin und den Leitern von Kommunikation und Produktion. Wir mussten aus dem Nichts eine große kulturelle Organisation aufbauen und dem Kind einen Namen geben. Mittlerweile haben wir 14 Mitarbeitende im Büro und werden bald auf bis zu 25 fest Angestellte kommen. Jetzt arbeiten wir auf die erste Pressekonferenz im März hin, wo wir tragende Programmpunkte, vor allem für die erste Jahreshälfte 2024, vorstellen werden. Das vollständige Programm geben wir im November 2023 bekannt. Da geht dann auch der Ticketverkauf los.

Warum Tangente, mathematisch betrachtet berührt diese nur an einem Punkt. Sollte Kultur nicht mehr berühren?

Gurk: Tangente meint sinnbildlich die Verkehrswege von ÖBB und Westbahn. Die haben tatsächlich früher nur peripher berührt, denn der Norden der Stadt ist ja erst später dazugekommen. In dem Titel drückt sich das Dilemma aus, dass St. Pölten sehr gut erreichbar ist, aber nicht alle steigen aus. Tangente kommt ja von tangere, berühren, und genau das wollen wir. Wir richten uns nicht nur an die Kulturklientel, sondern nehmen auch alle anderen mit.

Wer ist konkret Ihre Zielgruppe?

Gurk: Ich würde sagen, dass wir die Bevölkerung als Ganzes ansprechen wollen. Natürlich wird nicht alles für jeden interessant sein. Aber wir suchen und finden Formate, mit denen wir an die breite Öffentlichkeit herantreten. Wir wollen familienfreundlich sein, aber natürlich gibt es ebenso Veranstaltungen, die special interest sind – die Mischung macht’s. Sehr wichtig sind uns das regionale Publikum und der NÖ Zentralraum. Ich halte es für realistisch, dass auch internationales Publikum anreist, zumindest aus den Nachbarländern. Das sind natürlich Menschen, die kulturell sehr spezialisiert und bereit sind, dafür auch längere Strecken in Kauf zu nehmen. Daher wollen wir eine Kampagne machen, in den Zügen: „St. Pölten – alle aussteigen!“ (lacht).

Wo werden Spielorte sein?

Gurk: Schon in allen bekannten Einrichtungen. Das Stadtmuseum wird massiv eingebunden, die ehemalige Synagoge, aber auch die freie Szene, in der Linzer Straße oder im Sonnenpark. Wir wollen im ersten Festivalteil viel zum Thema Klima und Umwelt machen. Wir gehen auch in den Norden. Da gibt es schon unsere Reihe „Neue Freundschaften“. Der Stadtteil ist uns besonders wichtig, auch wegen seiner Industriegeschichte. Die Glanzstoff-Fabrik wird sicher eine Rolle spielen.

Können Sie schon etwas von den Ideen verraten?

Gurk: Wir sind dabei, einen großen Kunstparcours in die Stadt zu bringen. Es wurde ja politisch entschieden, das Theater in St. Pölten zu lassen und die Kunst nach Krems abzusiedeln. Wir machen nach langer Zeit die erste Großausstellung in der Stadt, die ein halbes Jahr geöffnet sein wird. Die Leute werden Spaziergänge machen, sich an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt bewegen. Eine Broschüre zur Orientierung bekommen sie ebenso wie Kopfhörer für das Vermittlungsprogramm. Es werden Geschichten zu erleben sein, die viel mit Erinnerungen an diese Stadt zu tun haben. Und – wir sind gerade dabei, ein Festivalzentrum zu entwickeln, in dem es viel zu sehen und erleben geben wird.

Wie kann man sich das vorstellen?

Gurk: Wir wollen ein großes, bestehendes Gebäude begrünen. Als Treffpunkt für Bürger und für alle, die für das Festival in die Stadt kommen. Es gibt günstiges Essen, vielleicht Übernachtungsmöglichkeiten. Dieses Projekt machen wir mit einer aus Hannover stammenden Architektengruppe, die eine große Leidenschaft fürs Skaten und für nachhaltiges Bauen hegt. Wir hoffen, dass wir das in Bahnhofsnähe umsetzen können.

Woher kommt Ihr Team, sind Leute aus der Region dabei?

Gurk: Im Herbst ziehe ich nach St. Pölten und freue mich drauf. Im Büro arbeitet ein sehr diverses Team, da sitzen Leute aus acht bis zehn Ländern. Ich bin, neben unserer Expertin fürs Sponsoring, tatsächlich der einzige Deutsche unter den Angestellten. Angelika Schopper, unsere operative Geschäftsführerin, war lange am Festspielhaus, meine Assistentin Mine Bayazit ist St. Pöltnerin. Es war mir wichtig, dass jemand, der mein Büro leitet, tatsächlich aus der Stadt ist. Seit Kurzem ist auch Andi Fränzl im Team.

Tangente soll in die Regionen ausstrahlen. Wie wollen Sie die Menschen etwa aus dem Pielachtal oder Krems für die Tangente interessieren?

Gurk: Die Kulturhauptstadt wäre im ganzen Zentralraum veranstaltet worden. Das geht wegen des geringeren Etats nicht. Das Programm wird daher auf das Stadtgebiet begrenzt sein. Wir werden aber Programme aus der Umgebung und aus Krems in unsere Kommunikation aufnehmen. Es gibt auch größere Programmpunkte am Stadtrand.

Wie wird das aussehen?

Gurk: Gleich im Mai 2024 lädt eine international bekannte Theatergruppe sieben andere Künstler ein. Die schlagen gemeinsam ihre Zelte direkt in einem Waldgebiet auf. Die Zuschauer sind zu einer sechsstündigen Landpartie eingeladen und kommen mit einem Shuttle dorthin. Gemeinsam erkunden wir Wald und Wiesen und erleben unterwegs, wie sich das Theater in einen Dialog mit der Natur setzt. Die umliegenden Ortschaften sind mit eingebunden.

Der Domplatz wird auch von Ihnen bespielt. Gibt es da schon Pläne?

Gurk: Bereits 2023 wird ein Künstler, der sich schon regelmäßig hier aufhält, ein Projekt umsetzen. Da wird es um die Frage gehen, für wen der Platz eigentlich gemacht ist. Für 2024 erwarten wir eine Künstlerin, die nicht aus Europa kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die Grabungen thematisiert werden, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat.

https://www.tangente-st-poelten.at/