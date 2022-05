Dietmar Dammerer: „Das Alter ist nur eine Zahl!“

Werbung

NÖN: Warum sind Sie Arzt geworden, warum Orthopäde und Unfallchirurg?

Dietmar Dammerer: Ausschlaggebend war sicher mein erstes Studium der Naturwissenschaften, und als Rotkreuz-Sanitäter hat mich der Kontakt mit Patienten schon früh interessiert. Weil ich sehr sportlich bin, bin ich vorrangig in die Sport-Orthopädie und Sport-Traumatologie hineingekommen. In meiner Ausbildung habe ich dann mein Interesse für die Tumor-Orthopädie und die Prothetik entdeckt. Und ohne Unfallchirurgie geht es im Skisport-Land Tirol sowieso nicht.

Was war der Grund, sich für Krems zu bewerben?

Dammerer: Einerseits wollte ich nach 18 Jahren in Tirol wieder zurück in meine Heimat. Andererseits hat Krems eine hohe Lebensqualität. Ich habe hier schon 2011 famuliert, mich dann beworben, aber leider keine Stelle bekommen. Last, not least ist es eine berufliche Herausforderung. Man muss sich ja weiterentwickeln. Die Ausschreibung hat einfach eins zu eins auf mein Portfolio gepasst.

War die Zusammenlegung der Abteilungen für Orthopädie und Unfallchirurgie ein ausschlaggebender Grund?

Dammerer: Die Zusammenlegung ist ein europäisches Phänomen. Die Orthopädie hat sich aus der Bauchchirurgie heraus entwickelt. Der Unfallchirurg hat in Österreich eine lange Tradition. International gesehen ist der Begriff „orthopedic-traumatology surgeon“. Das hat es bei uns nie gegeben, und damit haben die Unfallchirurgen immer nur in Österreich bleiben können. Damit innerhalb des europäischen Raumes eine Vergleichsfähigkeit besteht, hat man die Anpassung gemacht. Die Zusammenlegung birgt extrem viele Symbiosen, sie ist eine Bereicherung.

Warum wurde die Kombination neu „erfunden“? Waren das Sparmaßnahmen?

Dammerer: Nein. Das ist auf keinen Fall ein Nachteil. Österreich bietet ein sehr gutes System, aber die Konkurrenz schläft nicht. Mittlerweile haben wir Bewerber aus Deutschland für Krems, etwa einen Wirbelsäulenchirurgen aus Stuttgart. Das ist belebend.

Ist Ihre „Jugend“ ein Vorteil, oder müssen Sie mehr um Anerkennung kämpfen?

Dammerer: Das Alter ist wirklich nur eine Zahl. Man kann mit 60 immer etwas gemacht haben, aber wissen, man hat sich 40 Jahre nicht verändert. Und man kann mit 36 ein Portfolio haben, das andere mit 50 nicht haben. Ich glaube, mit meinem OP-Katalog mit über 2.500 Operationen, mit meinen vier wissenschaftlichen Preisen und 80 Publikationen brauche ich mich nicht zu verstecken. In Krems habe ich bereits die ersten größeren Eingriffe gemacht, und ich hoffe, dass ich mein Können schon unter Beweis habe stellen können.

Haben Sie ein ausreichend großes Team für das umfangreiche Tätigkeitsfeld?

Dammerer: Wir sind ein Team aus 30 Ärzten und haben eine Tagespräsenz von 20 Leuten. Eine große Belastung gibt es durch das große Einzugsgebiet als regionales Trauma-Zentrum. Wir kriegen also Unfälle vom nördlichen Waldviertel bis Korneuburg und Klosterneuburg herein. Für wirbelsäulenchirurgische Eingriffe kommen sogar Patienten aus Amstetten. Selbstverständlich würde ich mir wünschen, eine größere Mannschaft zu haben. Unsere Aufgaben gehen uns nicht aus! Momentan geht es noch, aber in Zukunft müssen wir wachsen.

Welches Fach liegt Ihnen persönlich mehr am Herzen?

Dammerer: Ich bin gelernter Orthopäde mit unfallchirurgischen Flecken, gewissermaßen ein Dalmatiner.

Was wird der Schwerpunkt Ihrer Arbeit in Krems sein?

Dammerer: Auf alle Fälle die Tumor-Orthopädie und die minimal-invasive, muskelschonende Endoprothetik, also Kunstgelenkimplantationen (z. B. Hüften). Diese beiden Sachen sind mein persönlicher Schwerpunkt. Weitere Schwerpunkte betreffen die Wirbelsäule sowie die gelenkserhaltende Chirurgie und die Umstellungschirurgie, bei der die Gelenksachsen, etwa bei O-Beinen, so gerichtet werden, dass sich Operationen hinauszögern lassen. Ziel ist auch Ausbau und Vertiefung der unfallchirurgischen Versorgung in allen Facetten.

Warum sollen Patienten nach Krems kommen?

Dammerer: Wir praktizieren seit Kurzem die minimal-invasive, muskelschonende OP-Technik für Hüftprothesen. Dafür wurde das Team mit Kursen vorbereitet, sowohl Ärzte als auch die Pflege, weil das ja immer Teamarbeit ist. Ein Zweites ist die onkologische Therapie – von Knochenmetastasen über Weichteil-Tumore bis zu Knochenersätzen. Das war in Innsbruck mein tägliches Brot, zuletzt mit 200 bis 250 Operationen im Jahr und als stellvertretender Leiter des Tumor-Teams.

Wird es in der Orthopädie künftig mehr Aufgaben in der Tumorbekämpfung geben?

Dammerer: Ja, eindeutig. Bei der Tumor-Orthopädie gibt es verschiedene Schwerpunkte. Ist der Patient in einem kurativen oder einem palliativen Setting? Im ersten Fall kann ich die Metastase herausschneiden und ersetzen. Bei palliativen Patienten kann man den Tumor stabilisieren und so höchstmögliche Lebensqualität erreichen.

Gibt es prophylaktische orthopädische Maßnahmen, die gefördert werden sollen?

Dammerer: Ich habe eine wissenschaftliche Studie darüber gemacht, was das Übergewicht bei den Gelenken bewirkt. Herausgekommen ist, dass das Kniegelenk extrem betroffen ist. Das Wichtigste ist die Lebensstil-Modifizierung, die zu einer Gewichtsreduzierung führt. Es gibt vorbeugende Maßnahmen, etwa Schuheinlagen oder Schienen zur Veränderung der Beinachsen. Wenn man bedenkt, was wir unserem Körper antun – Trinken, Rauchen, zu viel Sitzen –, ist es unglaublich, was er alles wegpuffern kann. Der Körper ist wirklich genial!

In welchem Bereich ist Krems auf dem Gebiet der Unfallchirurgie spezialisiert?

Dammerer: Wir haben sehr gute Leute, was die Handchirurgie anbelangt, aber auch in der Schulterchirurgie und der Sportchirurgie. Weil wir eine Kinderabteilung im Haus haben, sind wir auch für kindertraumatologische Fälle gerüstet.

Stimmt das Umfeld, oder braucht es Verbesserungen?

Dammerer: Das Umfeld passt. Das Kremser Klinikum bietet wirklich sehr, sehr viel. Das Fachpersonal hier ist fachlich top. In Strahlentherapie und Onkologie sind extrem gute Leute tätig. Die Thoraxchirurgie (Entfernung von Lungenmetastasen, Anm.) ist sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Gefäßchirurgie oder plastische Chirurgie wären erstrebenswert. Mehr ergibt sich da vielleicht mit dem Neubau.

Was soll in zehn Jahren in Ihrer Erfolgsbilanz stehen?

Dammerer: Die Leute sollen weiter mit so großem Idealismus und so viel Engagement ihre Arbeit machen, und sie sollen dafür mehr vor den Vorhang geholt werden. Ich hoffe, dass die Struktur, die Krems bietet, optimal genutzt wird und das Haus aus den frühen 1980er-Jahren vergrößert wird. Tolle Arbeit muss entsprechenden Platz und ein passendes Umfeld haben. Eine Leistungssteigerung, die ich mir vorstelle, betrifft nicht höhere Fallzahlen, sondern mehr Sicherheit und Zufriedenheit der Patienten und Mitarbeiter.