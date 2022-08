Dorli Draxler: „Der Dialekt erlebt ein Comeback“

Werbung

NÖN: Nach 31 Jahren als Geschäftsführerin der Volkskultur NÖ treten Sie Ende September in den Ruhestand. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Dorli Draxler: Wie die Bilanz ausfällt, muss man andere fragen. Aber ich denke, dass in diesen Jahren schon sehr viel gelungen ist. Wir haben vor 31 Jahren eine Chance bekommen, die wir auch zu nutzen wussten, wo das Geben und Nehmen einfach gestimmt hat. Damals war es nicht so selbstverständlich, sich zur Tradition zu bekennen, zu Bräuchen, zur Tracht, zur Volksmusik. Der ganze Bereich galt noch als ewiggestrig und war ein wenig braun behaftet. Es ist gelungen, dass wir diesen braunen Mief weggebracht und bewiesen haben, dass Volkskultur etwas Intelligentes und etwas Schönes ist. Daran hatte auch mein Mann Edgar Niemeczek einen hohen Anteil.

Was ist für Sie das Faszinierende an Volkskultur?

Volkskultur ist Lebenskultur. Das ist weit mehr als Lieder singen, Volkstanzen, im Dialekt reden oder zum Erntedankfest gehen. Volkskultur fängt beim miteinander Umgehen an, bei unseren Werten, die wir leben. Aber Volkskultur ist im Grunde alles: unser gesamtes Tun, Handeln, Denken, wie wir uns geben, wie wir wohnen, wie wir essen, wie wir feiern, wie wir den Alltag begehen.

Wenn Volkskultur alles ist, besteht da nicht die Gefahr der Beliebigkeit?

Es gibt das Phänomen und es gibt das Fach. Das Fach umfasst im Kern die Bereiche Volkslied, Volksmusik, Volkstanz, Volkspoesie, Volksschauspiel, Märchen und Sage, Dialekt, Tracht und Handwerk.

Warum nicht das Essen?

Das gehört auch dazu. Aber das Essen und Trinken ist in unserer Zeit durch viele andere Institutionen wie „So schmeckt Niederösterreich“ oder die „Wirtshauskultur“ abgedeckt. Aber selbstverständlich ist Essen und Trinken ein ganz wichtiger Teil der Volkskultur. Denn ohne Festtagsbraten kann man sich den Sonntag nicht vorstellen und ohne Hochzeitsmenü keine Hochzeit.

Gibt es eine niederösterreichische Volkskultur und inwiefern unterscheidet sie sich von anderen Volkskulturen?

Man sagt ja, Volkskultur ist die Kultur der kleinen Einheiten, der Gebiete, der Landschaften. Allerdings verflacht das durch die digitale Welt und das Reisen immer mehr. Letztlich ist Volkskultur – also auch die niederösterreichische – das, was man dazu macht. Unbestritten ist, dass Landschaften die Menschen prägen und wir in Niederösterreich verschiedene Volkskulturen haben. Es schaut ja in Weitra anders aus als in der Buckligen Welt oder im Mostviertel.

Volkskultur lebt also und entwickelt sich nicht nur aus der Geschichte heraus.

Es wächst alles von unten, da können wir nichts verordnen. Letztendlich geben wir Anstöße, zum Beispiel jetzt zum Dirndlgwandsonntag. Wir rücken damit die Tracht in den Mittelpunkt. Aber Tracht ist erst eine Tracht, wenn sie im Alltag und am Sonntag getragen wird.

Wer Tracht trug, wurde früher schief angeschaut. Heute ist das anders. Warum?

Ja, man wird nicht schief angeschaut, wenn man ein Dirndl, eine Lederhose, einen Anzug oder ein Trachtenkleid trägt. Das ist langsam gewachsen, das ist nicht nur unsere Arbeit, sondern da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Pionierin war sicherlich Gexi Tostmann, aber mittlerweile gibt es eine Lena Hoschek, eine Susanne Bisovsky, eine Sarah Wiener, die nicht Unternehmerinnen oder Testimonials sind, sondern sich auch künstlerisch mit dem Thema Tracht auseinandersetzen.

Für die Volksmusik und Chöre war die Corona-Zeit eine Herausforderung. Wie sieht die Situation jetzt aus?

Grundsätzlich ist zu sagen, dass es noch nie so viele Sängerinnen und Sänger, aber auch Musikantinnen und Musikanten gegeben hat wie heute. Das ist auch eine Folge der Musikschulgesetze aus den Jahren 1990 und 2000, die eine flächendeckende professionelle Versorgung mit Musikschulunterricht in ganz Niederösterreich gebracht haben. Jedes Kind in Niederösterreich hat die Möglichkeit, eine Musikschule zu besuchen. Das merkt natürlich der Blasmusikverband am allermeisten, der hat die Qualität enorm steigern können, wir in der Volksmusik detto. Aber Corona hat viel verändert. Früher haben wir beispielsweise immer gedacht, Chorsingen ist gesund. Auf einmal war es ungesund – der Blasmusik ging es ähnlich. Chöre, die vorher schon instabil waren, haben nun ein Problem. Durch so eine Situation kann aber auch Neues entstehen. Corona hat beispielsweise dazu geführt, dass Vokalensembles und das Kleingruppensingen einen Aufschwung erfahren haben. Generell spüren wir schon den Trend, dass das Regionale in der Kultur an Bedeutung gewonnen hat.

Viele Junge sprechen keinen Dialekt mehr. Ist das eine Entwicklung, die Sie mit Sorge betrachten?

Mein Eindruck ist ein anderer. Beim Landjugend-Projektmarathon zum Beispiel haben vor 15 Jahren viele versucht, in Schriftsprache zu reden. Heute reden dort fast alle Umgangssprache. Der Dialekt erlebt ein Comeback. Natürlich haben wir zugleich das Phänomen, dass das Österreichische ein bisschen verloren geht – auch im Journalismus. Ich muss nicht Konfitüre oder lecker sagen, wir sagen auch nicht „an Weihnachten“, sondern „zu Weihnachten“ und es gibt auch nur den Adventkranz und nicht den Adventskranz.

Sie sind ja auch Archivarin des Volksliedarchivs gewesen. Gibt es ein typisch niederösterreichisches Volkslied?

Wir haben 60.000 Handschriften, die meisten davon aus den letzten 250 Jahren. Man sagt ja, das Typische eines Volksliedes sei die Variante. Es ist also etwas Typisches, dass sich Volkslieder langsam verändern dürfen. Typisch niederösterreichisch ist die Gelassenheit in den Melodien, die Schlichtheit, das Gemütliche – auch das Weinselige. Die Melodien sind nicht so kernig wie in Teilen der Steiermark oder in Tirol. Auch das Jodeln gibt es bei uns nur in den Randgebieten.

In den vergangenen 30 Jahren ist viel passiert. Was sind die Herausforderungen für die Zukunft?

Die Herausforderungen für die Zukunft werden sicher die Bündelung und die Kooperation sein, das „Miteinander“ der verschiedenen Initiativen und Einrichtungen. Die Inhalte sind dabei das Wichtigste.

Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus? Sie sind ja eine gebürtige Steirerin, bleiben Sie in Niederösterreich?

Mein Mann und ich wohnen seit 17 Jahren in Etsdorf. Da haben wir ein Kleinhäusleranwesen gekauft und umgebaut – und da sind wir sehr gerne. Wir haben nicht vor, diesen Wohnsitz aufzugeben.

Was tun Sie ab Anfang Oktober mit der vielen Zeit?

Mein letzter öffentlicher Auftritt wird beim Niederösterreichischen Trachtenball in Grafenegg am 10. September sein. Danach werde ich noch das eine oder andere Projekt angehen. Aber ich kann loslassen und brauche jetzt nach den intensiven Berufsjahren auch ein bisschen eine Auszeit. Und ich habe viele Interessen: Ich werde Flöte üben, Geige üben, singen, fange mit dem Harfespielen an. Ich interessiere mich für Möbel, möchte in die Tischlerei und Schneiderei hinschnuppern. Ich werde „quality time“ mit meinen Patenkindern, meiner Familie und engen Freunden verbringen. Wandern. Mein Vater ist 90 und lebt in der Steiermark, mein Mann hat gesundheitlich einiges zu meistern – ich werde keine Langeweile schieben. Und ich wünsche meiner Nachfolgerin genau so viel Freude und Erfüllung im Tun, wie ich es hatte. Allen, die ich begleiten durfte, die mich begleitet haben, ein inniges Dankeschön, allen voran meinen unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen.