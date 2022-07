Florian Hengl: „Gut, dass ein Ruck durchs Land geht“

Werbung

120 Millionen Tonnen an mineralischen Rohstoffen werden pro Jahr in Österreich gefördert. Als Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer ist Florian Hengl, Geschäftsführer in vierter Generation des gleichnamigen Steinbruchs in Limberg, Vertreter der Baustoff-Branche. Der 38-Jährige, in seiner Heimatgemeinde selbst auch als Gemeinderat aktiv, sprach mit der NÖN über die aktuelle Energie- und Rohstoffkrise, schwieriger werdende Genehmigungsverfahren und ein Image-Problem.

Was bedeutet die Krise, die wir derzeit durchmachen, für Ihre Branche?

Florian Hengl: Wir benötigen sehr hohe und viel thermische Energie, um Baustoffe zu erzeugen. Der aktuelle Gaspreis verteuert den Bau maßgeblich und hier gehören Strategien her, wie wir vom Gas wegkommen. Es ist eine Challenge, aber wir brauchen kurzfristige Maßnahmen, damit wir uns mittelfristige überlegen können. Man muss groß denken, denn hier geht es um große Energiemengen und wenn keine Ziegel und kein Zement mehr da sind, können wir keine Kindergärten, Schulen etc. bauen. Ich persönlich kann mir ein Leben ohne Smartphone gut vorstellen, aber ohne Dach wird’s mühsam.

Fürchten Sie, dass Betriebe stillstehen werden?

Hengl: Ich dachte eigentlich, dass wir Gasspeicher haben, um diese voll zu haben. Aber ja, wir haben ein massives Energiethema und es ist sicher sinnvoller, dass der Betrieb eine Weile steht, bevor die Leute frieren. Langfristig kann das natürlich kein Konzept sein. Die Probleme kommen gerade so schnell daher, dass es unser politisches und gesellschaftliches System nicht schafft, alle abzuarbeiten. Ich seh’s trotzdem positiv. Es ist gut, dass ein Ruck durchs Land geht, und denke, dass man jetzt einiges bewegen kann. Es geht nicht von heute auf morgen. Ich würde mir aber mehr politische oder strategische Schwungkraft wünschen.

Wir haben eine Recyclingquote von etwa 90 Prozent. Es hat noch kein Stein diesen Planeten verlassen.

Was tragen Ihre Branche und Sie als Unternehmer zur Energiewende bei?

Hengl: Ich glaube, dass wir sehr viel beitragen können ... Wir haben in Österreich durch unsere gelebte Kreislaufwirtschaft eine Recyclingquote von Baustoffen von etwa 90 Prozent. Es hat noch nie ein Stein diesen Planeten verlassen – zum Beispiel wird entsorgter Bauschutt der Baustellen bei uns wiederverwertet. Wir haben keinen internationalen Lkw-Verkehr von Wien nach Rotterdam, weil unsere Rohstoffe lokal erzeugt werden und die Transportwege meistens nicht weiter als 60 bis 70 Kilometer sind. Wir sind der Energie-Autarkie sehr nahe und können das dementsprechend gut und früh umsetzen.

Was heißt früh?

Hengl: Man kann einen Industriezweig nicht in einem Jahr transformieren, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Rohstoffindustrie in den nächsten zehn bis 15 Jahren klimaneutral ist. Was wir aber bald nicht mehr schaffen, ist es, Genehmigungen für den Abbau zu erhalten. Wir lassen gerade in Studien ermitteln, wie lange es sich noch ausgeht, den Ballungsraum Wien zu versorgen.

Was macht es so schwierig?

Hengl: Es gibt keinen Bürgermeister, der es politisch überlebt, wenn er nicht gegen einen potenziellen Abbau eintritt und alle Register zieht. Es gilt das Florianiprinzip: Ich hab nix gegen Steinbrüche und Kiesgruben, aber ich will sie nicht bei mir in der Nachbarschaft. Wir haben ein Wahrnehmungsproblem. Wer an Bergbau denkt, sieht die großen und gesellschaftskritischen Löcher in Chile. Aber keiner sieht den Kindergarten, die Schiene, die Wasserversorgung; die gesamte Infrastruktur besteht aus mineralischen Rohstoffen aus der Region. Wir setzen Naturschutzkonzepte um, tun viel für bedrohte Tierarten, sind von WWF und Birdlife ausgezeichnet, doch trotzdem kämpfen wir mit dem schlechten Image in der öffentlichen Wahrnehmung.

Meist sind Lärm und Staub die Gründe, warum Anrainer Sturm laufen …

Hengl: Hier gibt es ständig Zugewinn an Know-how und technischen Fortschritt. Unsere Betriebe investieren permanent in Verbesserungsmaßnahmen, wie Unterdrückungssysteme, Lärm- und Staubschutzdämme zum Brechen des Windeinfalls, Einhausungen, neue Antriebskonzepte zu Lärmreduktion und noch viele weitere Maßnahmen. Es wird immer besser und wir laden auch aktiv zu Bürgergesprächen, wo wir teilweise super Input bekommen. Wir öffnen unseren Steinbruch für Freizeit- und Kulturaktivitäten, Einsatzorganisationen üben hier. Ein Steinbruch ist außerdem ein Hotspot der Biodiversität, weil er vielen Tieren Lebensraum gibt, den es sonst nirgends gibt. Mich stört es null, wenn ein Fuchs in meinem Steinbruch herumläuft oder sich ein Wildschwein hier suhlt. Schade, dass der Mehrwert oft nicht wahrgenommen wird.

Die Industriellenvereinigung fordert eine Machbarkeitsstudie, um die Gasreserven im Weinviertel über Fracking zu fördern. Was halten Sie davon?

Hengl: Ich finde es befremdlich, dass wir Milliarden an ausländische Regime überweisen und erst jetzt überlegen, wie wir über die nächsten 15 Jahre kommen – wobei das schon ein sportlicher Zugang ist, wenn wir in dem Tempo weitertun. Als Zwischentechnologie würde ich Fracking deshalb nicht per se ausschließen. Wir forschen auch selbst sehr viel im Unternehmen.

In welche Richtung forschen Sie?

Hengl: Wir überlegen, unsere Asphaltmischanlagen mit Biogas zu versorgen, und beschäftigen uns intensiv mit dem Wasserhaushalt. Ein Ziegel kann zum Beispiel 15 bis 25 Prozent Wasser halten. Das ist super für Dachbegrünungen. Die Pflanzen geben Wasser ab und kühlen die Siedlungsräume. Gleichzeitig wird das Kanalsystem weniger belastet.

Sie sind auch Aufsichtsrat der Fernwärme Waldviertel. Wie sieht hier die Entwicklung aus?

Hengl: Jahrelang war es eine Liebhaberei, die sich gar nicht oder nur mit Förderungen gerechnet hat. Jetzt ist es plötzlich interessant und viele entdecken die Vorteile der regionalen Versorgung und wollen sich anhängen. Die Preise sind um fünf, sechs Prozent gestiegen, aber eben nicht in Höhen wie das Gas. Wir müssen schauen, dass wir die Energie in der Region selbst erzeugen und Bürgerkraftwerke haben, die in der Hand der Region bleiben und uns autark machen.