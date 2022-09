Harald Schlögel: „Ärzte-Ausbildung weg von der Politik“

Werbung

NÖN: Sie haben im Frühjahr das Amt des Präsidenten der NÖ Ärztekammer angetreten, wie schaut die erste Zwischenbilanz aus?

Harald Schlögel: Noch ohne große Schrammen oder Verletzungen. Es ist selbst, wenn man so wie ich fast 30 Jahre in der Standespolitik tätig ist, schon eine echte Herausforderung aufgrund der Vielzahl von Problemen und Themen. Wir haben intern in der Organisation der Ärztekammer einiges zu tun, auf (nieder-)österreichischer Ebene stehen auch einige Themen an, ein Mega-Thema ist die Ausbildung. Es ist viel zu tun.

Was ist mit der Ausbildung?

Schlögel: Es ist erschreckend, wie wenig sich in den vergangenen drei Jahrzehnten bezüglich Ausbildung der Mediziner getan hat. Das Grundproblem ist, dass wir am Bedarf vorbei ausbilden. Wir bilden um viel Geld Kolleginnen und Kollegen zu Medizinern aus, die wir dann nach der Promotion dem Zufall überlassen. Weiters möchte ich hier betonen, dass die Turnusärzte keine Systemerhalter sind, sondern Ärzte, die sich in Ausbildung befinden. Und diese Ausbildung muss wieder in die Hände der Ärztekammer kommen, weg von der Politik. In Niederösterreich habe ich hier volles Verständnis von Landeshauptfrau Mikl-Leitner abwärts. Wir werden diese Aufgabe übertragen bekommen.

Notärztemangel in Niederösterreich: Wie schlimm ist die Situation wirklich?

Schlögel: Bei den Notärzten haben wir schlicht und ergreifend das Personal nicht mehr. Wir haben Situationen, wo ganze Viertel ohne notärztliche Versorgung sind, vielleicht nicht für Tage, aber für Stunden. Das wissen nicht nur wir, das wissen auch die Zuständigen. Zuständig ist das Land bzw. das Land hat einen Vertrag mit dem Roten Kreuz – und das Rote Kreuz sagt, wir bespielen das. Aber das Rote Kreuz sucht händeringend Personal. Ein großes Problem, das wir uns zum Teil selbst gemacht haben, weil wir die Qualifikation der Notärzte, was die Ausbildung angeht, neu geregelt haben. Es wird einen Gipfel vom Land geben, wo alle Beteiligten an einen Tisch geholt werden. Ein möglicher Lösungsansatz ist, dass sich die fünf Viertel in Niederösterreich einfügen und sagen: Zentralspital in der Mitte, von dort ausgehend in die Peripherie hinaus. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Sanitäter über Telemedizin mit Notärzten verbunden sind und dann die Daten an die Zentrale übertragen – wo dann entschieden wird, was passiert.

Viele Ärzte gehen demnächst in Pension und hinterlassen weiße Flecken auf der Landkarte …

Schlögel: Die weißen Flecken haben wir jetzt schon, aktuell haben wir über 50 Kassenstellen in Niederösterreich, die nicht besetzt sind. Das beste Beispiel, wie es nicht funktionieren soll, wie es aber leider passiert ist, sind die Kinderärzte. Da geht es meist weniger um das Honorar, da geht es darum, dass diese Arbeit nicht mehr wertgeschätzt wird.

Viele reden von einer Zwei-Klassen-Medizin, haben wir eine?

Schlögel: Nein, wir haben keine Zwei-Klassen-Medizin, die Qualität der Medizin ist überall gleich! Wo es ein Mehr-Klassen-System gibt, ist der Zugang für die Patienten bzw. die Zeit, die der Arzt/die Ärztin aufwendet. Und wenn es um operative Maßnahmen geht: Ja, im Privatbereich wartet man oft kürzer auf einen OP-Termin. Mir sagen die Patienten übrigens immer wieder, dass sie die Rechnung gar nicht einreichen. Viele meinen, dass sich das nicht auszahlt. Eigentlich müsste uns die Kasse dankbar sein, dass es Wahlärzte gibt, weil sie dadurch viel Geld spart. Ich stehe zum Wahlarztsystem.

Man hört immer wieder, dass rund 350 Arzneimittel in Österreich nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind, das ist auch eine Herausforderung für den Arzt ...

Schlögel: Die Regierung hat jetzt reagiert und rund 190 Präparate dürfen aus Österreich nicht mehr ausgeführt werden. Die Kommunikation Apotheker-Arzt findet leider nicht statt. Zumindest nicht vorwarnend. Wir schreiben Rezepte aus, schicken die Patienten in die Apotheke und die kommen nachher noch einmal zurück oder bekommen auf Eigen-

initiative des Apothekers ein anderes Medikament ausgehändigt – das lehne ich strikt ab.

Thema Corona: Kommt ein starker Corona-Herbst auf uns zu?

Schlögel: Ich kann mich nur darauf verlassen, was die Spezialisten sagen. Und die sagen: Dadurch, dass wir eine relativ starke Sommerwelle haben, wird die Herbstwelle womöglich nicht so intensiv sein. Was mich persönlich sehr positiv stimmt, ist, dass wir zwar nach wie vor hohe Zahlen haben, aber die Krankenhausbelegungen rückläufig sind, und dass auch die Intensivpatienten deutlich rückläufig sind. Es dürften diese Omikron-Varianten und die Subtypen vielleicht infektiöser sein, aber von der Schwere der Erkrankung doch nicht so massiv. Was ich wirklich hoffe, ist, dass wir zumindest noch einen Schwung Richtung Impfung mitnehmen.

Sind Sie für das Impfen?

Schlögel: Ja, ich bin für die Corona-Schutzimpfung. Die Menschheit wurde im Mittelalter fast ausgerottet durch Infektionskrankheiten, wo es jetzt Impfungen dagegen gibt. Wenn man sich ein wenig mit dem Thema auseinandersetzt, dann gibt es für mich keinen Zweifel daran. Ich bin allerdings gegen die Impfpflicht!

War es ein Fehler, die Maskenpflicht in Supermarkt & Co. aufzuheben?

Schlögel: Von Fehlern zu sprechen ist immer schwierig. Der ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Ich hätte die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen auf jeden Fall weiterleben lassen. Ich hätte den Schwerpunkt aber dahingehend gesetzt, dass man sagt, man hat eine Eigenverantwortung, die es wahrzunehmen gilt, und da gehört die Maske einfach dazu.

Das PCR-Testen in Niederösterreich ist aktuell so eine Sache – wie sehen Sie das?

Schlögel: Es ist seit Wochen bekannt, dass wir keine lückenlose Testpflicht mehr haben und es nur mehr Tests in eingeschränkten Bereichen gibt – die Aussagekraft ist daher eine enden wollende. Es wird von Spezialisten schon länger propagiert, dass wir mehr auf die Abwasseranalyse gehen, um die Durchseuchung der Bevölkerung einmal abschätzen zu können. Der Test hat nur dann einen Sinn, wenn daraus eine Konsequenz folgt. Die Konsequenz ist: Ich muss jetzt in Absonderung/Quarantäne gehen, weil ich infektiös bin. Wenn ich jetzt zu viele Leute, die womöglich symptomlos sind, aus dem Arbeitsprozess herausziehe, bekomme ich ein Problem. Wir sehen das in den Spitälern, dass ganze OPs leer stehen, weil getestetes und positives Personal – in Krankenhäusern besteht nach wie vor die Testpflicht – nicht arbeiten gehen darf. Die womöglich symptomlos sind, die mit einer FFP2-Maske, nicht direkt am Patienten, aber doch Tätigkeiten absolvieren könnten, die andere entlasten, die dafür wieder am Patienten arbeiten könnten. Das, was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass ein positiver Test automatisch eine Paxlovid-Behandlung bedeutet. Das sehe ich als extrem problematisch an. Da hat es sogar von Kollegen die Empfehlung gegeben, wenn in der Apotheke ein positiver Test kommt, soll man sofort das Paxlovid mit nach Hause nehmen und einmal fünf Tage lang schlucken. Also wenn sich die Medizin auf dieses Niveau begibt, dann können wir uns als Gesellschaft aufgeben.

Das Verhältnis Arzt-Patient hat durch Corona stark gelitten …

Schlögel: Viele Nachsorgeuntersuchungen wurden nicht wahrgenommen, wir haben zum Beispiel in der Brustkrebsnachsorge einen massiven Einbruch bei den Untersuchungen. Es ist durch Corona die Angst in der Bevölkerung so stark geschürt worden, dass man nicht einmal im Krankheitsfall den Arzt/die Ärztin aufsucht. Das, was ich auch kritisiere, ist, dass sich da die Politik leider nicht einig war und dass es da Parteien gegeben hat, die sich dieses Thema zu eigen gemacht und politisches Kleingeld daraus gemacht haben. In den Krankenhäusern werden die Wartezeiten leider weiterhin immer länger. Das hat aber mit Corona nichts zu tun, sondern rein mit dem Personalnotstand im Pflege- und ärztlichen Bereich. Deswegen sind OPs gesperrt, deswegen sind Betten gesperrt.

Corona-Leugner und Impfgegner haben Frau Dr. Kellermayr bedroht und die Ärztin in den Tod getrieben. Wie geht die NÖ Ärztekammer damit um?

Schlögel: Ein Selbstmord ist für mich immer ein Versagen der Gesellschaft. Eine Tragödie! Ich sage, es gehört sich einfach nicht, im Internet anonym auf irgendjemanden hinzuhauen. Ich glaube, dass es zum Glück jetzt mehr zum Thema geworden ist – ausgelöst auch durch diesen Fall von Kollegin Kellermayr. Ich will nicht, dass die Gesellschaft so ist. Die Gesellschaft, die ich mitprägen kann, die soll einfach anders sein. Wir von der Ärztekammer NÖ haben ein Referat für Antidiskriminierung, wo es auch um Aggression und Hetze geht, eingerichtet. Zudem plant die Österreichische Ärztekammer eine Enquete, und in Niederösterreich wird es einen Round Table geben. Außerdem werden wir in unserer Zeitung bzw. auf unserer Homepage auch Hilfestellungen anbieten.