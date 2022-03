Herbert Steinböck: „Kann mit Lachen auch Gutes tun!“

Werbung

NÖN: Sie sind Kabarettist und Schauspieler, man kennt Sie aus TV und Radio, Sie waren Moderator und Conférencier, Sie singen sogar. Gibt es auch etwas, das Sie nicht können?

Herbert Steinböck: Das ist schwierig zu sagen, weil es eine künstlerische Ecke gibt, die ich bis dato noch nicht ausprobiert habe: den Bereich Film. Mich hat es nie dorthin verschlagen, weil ich noch keine Angebote in diese Richtung bekommen habe, ich mich aber auch nie so richtig reingekniet und etwa nach einer Agentur gesucht habe. Diese Ecke würde mich echt noch interessieren – aber ob sich das je ergeben wird, weiß ich nicht.

Kabarettist Christoph Fälbl hat Sie einmal als „besten Beweis dafür, dass es lustige Lehrer gibt“, bezeichnet. Wie viel Pädagoge – Sie haben elf Jahre als solcher gearbeitet – steckt denn noch in Ihnen?

Steinböck: Manche kreiden mir an, dass ich nach wie vor etwas Lehrerhaftes an mir habe – vor allem Kollegen, mit denen ich eng zusammenarbeite. An sich bin ich ja eher ein schlampiger Typ, aber der Lehrerjob hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt ein Listen-Mensch bin. Ich hab’ für alles eine Liste – weil man spart sich die Überlegung, ob man Alzheimer hat oder nicht, wenn man es sich aufschreibt. Meine Tochter Klara wird jetzt 18 Jahre und ich verfolge ihre Schullaufbahn natürlich sehr genau. Ich denke, dass es nicht leicht ist, ein wirklich guter Lehrer zu sein.

Und was war letztlich für Sie ausschlaggebend, den Lehrerjob an den Nagel zu hängen?

Steinböck: Ich habe schon parallel zum Lehrerjob die Schauspielschule gemacht und war dann auch zwei Jahre in Karenz – und an einem Theater in Baden-Baden in Deutschland tätig. Das klassische Theater hatte aber mit meinem Kunstbegriff nichts zu tun, weshalb ich wieder Lehrer geworden bin. Ausschlaggebend war dann mein Kollege Gerold Rudle, mit dem ich gemeinsam die Schauspielschule besucht habe. Wir haben uns entschieden, etwas gemeinsam zu machen. Unser erstes Programm „Butterkipferl“ hat dann so eingeschlagen, dass ich – damals schon 35 Jahre alt – wusste: Wenn ich das jetzt nicht professionell mache, werde ich nie wissen, was daraus geworden wäre. Aber hätte ich das Talent der Schauspielerei nicht, dann wäre ich sicher noch Lehrer. Und jetzt Pensionist.

Aktuell spielen Sie an der Volksoper in „Land des Lächelns“, demnächst stehen auch in Ihrer Heimat wieder einige Kabarettauftritte an. Spüren Sie Corona beruflich noch?

Steinböck: Ja, eindeutig. Es ist noch lange nicht vorbei. Viele Leute haben nach wie vor Angst davor, wegzugehen – und es hat sich auch ein neues Biedermeier entwickelt: Als durch die Lockdowns alle in ihre eigenen vier Wände zurückgedrängt wurden, hat man es sich zu Hause gemütlich gemacht. Ein neuer Flatscreen wurde gekauft, ein Netflix-Abo abgeschlossen. Viele stellen sich die Frage: Warum soll ich raus, wenn ich mir eh alles ins Haus holen kann? Die Hardcore-Fans kommen schon wieder, aber das Publikum von der Straße müssen wir uns erst wieder erkämpfen. Auch etliche Veranstalter trauen sich noch nicht drüber.

Wir hatten etliche Lockdowns, dann wieder Öffnungsschritte, eine Impfpflicht, die nun ausgesetzt wurde. Wie hat die Politik die Krise gemeistert? Ist aus Ihrer Sicht viel gelungen oder viel schiefgelaufen?

Steinböck: Da muss ich zunächst mal eine Lanze brechen, denn: Es war für uns alle die erste Pandemie. Es wäre vermessen zu sagen, dass ich gewusst hätte, wie wir das meistern sollen. Was mich gestört hat, war, dass man von der rein wissenschaftlichen Ebene relativ schnell auf die politische Ebene gewechselt hat. Keiner hat sich getraut zu sagen, dass eine Entscheidung mal ein Blödsinn war und es hat die Evaluierung gefehlt, welche Maßnahmen wirklich etwas gebracht haben. Gerade die Kultur hat sich von Anfang an extrem bemüht, wurde im weichen Lockdown dann aber trotzdem zugesperrt. Das hat mich schon sehr geärgert.

Neben Corona beschäftigt uns der Krieg in der Ukraine und lässt die Pandemie gleich in einem anderen Licht erscheinen. Manch einer mag sich angesichts der tragischen Bilder fragen: Darf man in solchen Zeiten eigentlich noch lachen?

Steinböck: Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst mal Komiker und Schauspieler war, gibt mir den Mut, das eindeutig zu bejahen. Würde man ihn fragen, würde er sicherlich sagen: Ja, man darf und soll noch lachen. Ich helfe den Menschen in der Ukraine, die unfassbares Leid erleben, nicht, indem ich selber nicht mehr lache. Mit Thomas Strobl mache ich demnächst eine Benefizveranstaltung, wo die Einnahmen zu hundert Prozent in die Ukraine gehen. So kann ich mithilfe des Lachens etwas Gutes tun. Der Krieg ist zweifelsohne eine Katastrophe und es ist Wahnsinn, dass ein Land, das gerade am Aufsteigen war, so in die Steinzeit zurückgebombt wird.

Sie haben vor etlichen Jahren Ihre eigene Krebserkrankung in Ihrem Programm thematisiert. Wie gelingt es, ein so schwieriges Thema in ein heiteres Programm zu packen? War das Aufarbeitung für Sie?

Steinböck: Im Nachhinein war es das bestimmt. Ich habe das Ganze aber erst zwei Jahre nach meiner Heilung auf die Bühne gebracht, weil es um eine sehr persönliche Geschichte ging und ich das für mich selbst mal habe aufarbeiten müssen. Es ist natürlich ein schmaler Grat, so etwas auf die Bühne zu bringen, denn das Publikum soll ja nicht denken, dass ich so arm bin. Meine Idee war: Ich brauche kein Mitleid, mir geht’s darum, den Leuten ein Vorbild zu sein. Sie sollen wie ich auf ihre Gesundheit schauen und zur Vorsorgeuntersuchung gehen.

Sie bringen seit vielen Jahren Menschen zum Lachen. Worüber können Sie selbst lachen?

Steinböck: Ich hab’ einen irrsinnig lustigen Freundeskreis, wo viel geblödelt und gelacht wird. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mich bei Charlie Chaplin zerkugle, aber die Marx Brothers gar nicht lustig finde: Wenn etwas Lustiges daherkommt, hab’ ich eine Freude.

Wenn Sie sich alte Vorstellungen von Ihnen anschauen – gibt’s da Momente, wo Sie sich denken: „Das kann ich heute nicht mehr bringen“?

Steinböck: Da und dort gibt es das sicher. Aber gerade meine ersten Auftritte gemeinsam mit Gerold Rudle waren zeitlos und könnte man so ohne Weiteres heute wieder bringen. Pointen aus den Befindlichkeiten gewisser Gruppen machen, das hat mich ohnehin nie interessiert.

Sie sind in Wien geboren und aufgewachsen, haben lange dort gearbeitet. Nun leben Sie in Kirchberg. Haben Sie die Großstadt endgültig hinter sich gelassen?

Steinböck: Ja. Ich habe in Wien alles erlebt, was man nur erleben kann, und habe die Stadt im Aufbruch in der Kreisky-Ära erlebt. Jetzt mag ich es, in der Früh aufzuwachen, die Vogerl zu hören und die frische Natur zu genießen. Ich mache nach wie vor Auftritte in Wien, freu’ mich aber jedes Mal, wenn ich wieder auf der Autobahn in Richtung Land unterwegs bin.

Was schätzen Sie an Kirchberg und der Region?

Steinböck: Hier ist alles – und ich meine das total positiv – ein bisserl verschlafen und gemütlich. Es gibt eine tolle Natur. Dem Aug’ wird nie fad.

Kommendes Jahr feiern Sie Ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Gibt’s schon Pläne?

Steinböck: Eigentlich nicht – aber jetzt, wo Sie es sagen, muss ich mir vielleicht was überlegen (lacht). Ich würde gerne ein neues Programm machen und hätte dafür auch schon Ideen, leider besteht nach wie vor die Corona-Problematik. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht – daher will man auch nicht zu viel Energie verschwenden. Im Mai gehe ich mit Thomas Strobl in Kroatien auf Klausur – schauen wir mal, ob sich da etwas ergibt ...