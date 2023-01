ISTA-Präsident Henzinger in Pension: „Institut wird weiter wachsen“

Werbung

Er tauscht den Chefsessel gegen das Labor: Ab 1. Jänner will sich Tom Henzinger wieder voll und ganz der Wissenschaft widmen. Und das an ebenjenem Standort, den er 14 Jahre lang mitaufgebaut hat.

NÖN: Während Ihrer Amtszeit hat das ISTA eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Hand aufs Herz: Haben Sie an diesen Erfolg geglaubt?

Tom Henzinger: Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Natürlich, man muss daran glauben, dass es ein Erfolg ist, sonst kann man den Job nicht machen. Aber objektiv gesehen: So etwas passiert nicht in jedem Fall. Das größte Bedenken war: Können wir Wissenschaftler von der Qualität, die wir brauchen, um unsere ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen, herholen?

Was hat Sie zurückgeholt? Sie waren zuvor ja im Ausland…

Henzinger: So eine Chance kommt im Leben eines einzelnen Wissenschaftlers nur einmal vor. Es war für mich keine einfache Entscheidung, aber die Möglichkeiten hier waren so gut, dass es das Risiko wert war.

„Wissenschaft wird in Österreich durchaus von vielen geschätzt.“

Die Zeit gibt Ihnen recht. Eine kurze Bilanz: ein Technik-Oscar, ein Nobelpreis für den Gründervater, Förderpreise der EU, Sie wurden mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet. Und die Liste ließe sich weiterführen. Was sind denn Ihre persönlichen Highlights?

Henzinger: Das werde ich jetzt oft gefragt, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten zwei, drei Meilensteine zu nennen. Es ist eine Vielzahl von Sachen, die hier gut gelaufen ist.

Gibt es etwas, das Sie nicht erreicht haben?

Henzinger: Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Schon alleine in diesem letzten Jahr kamen nochmals Überraschungen dazu: Wir wissen, dass es in Österreich besonders schwer ist, privates Geld für Wissenschaft einzuwerben. Allein heuer haben wir plötzlich 30 Millionen eingeworben. Bei den ERC-Grants (Förderpreise des Europäischen Forschungsrats, Anm.) waren wir schon auf jeder Bestenliste. Jetzt haben wir noch einmal einen drauf gesetzt und unseren eigenen Rekord mit zwölf neuen ERC-Grants geschlagen. Man wird schon ein bisschen unbescheiden, wenn man noch mehr will.

Will man mehr Akzeptanz? Oder anders gefragt: Ist Wissenschaft gesellschaftsfähig?

Henzinger: Das muss man differenziert beantworten. In Klosterneuburg werden wir durchaus geschätzt. Es würde mich auch sehr wundern, wenn das anders wäre, weil es kann einer Stadt wie Klosterneuburg nichts Besseres passieren, als ein Forschungsinstitut von Weltrang zu haben. Wir und auch die Wissenschaft werden in Österreich durchaus von vielen Leuten geschätzt. Aber ich muss dazu sagen: Wahrscheinlich sind wir nicht bekannt genug.

Bei der Wissenschaftsskepsis ist Österreich im hinteren Feld angesiedelt…

Henzinger: Das ist natürlich nicht gut. Das hat nicht unmittelbar Auswirkungen auf uns, langfristig kann so ein Institut das Potenzial nur voll verwirklichen, wenn es in einem Umfeld passiert, wo die Wichtigkeit der Wissenschaft für die Gesellschaft und für unseren Wohlstand geschätzt wird.

Was kann das ISTA beitragen?

Henzinger: Wir haben für uns eine zusätzliche Mission gesetzt: die Science Education, die Wissenschaftsvermittlung. Wir werden in Schulen gehen, außerdem bauen wir ein Science Experience-Center.

Ist Wissenschaftsvermittlung das Rezept gegen die Skepsis?

Henzinger: Es ist ein Teil jeder Lösung. Ob’s alleine reicht, ist schwer zu sagen.

Was würde es noch brauchen?

Henzinger: Mehr muss von oben kommen. Politik und Medien sind gefordert. Wenn man sich den Stellenwert von Wissenschaft im ORF anschaut, oder generell in der österreichischen Politik, dann sollte es einen nicht zu sehr verwundern, dass dieses Land nicht zu den führenden Nationen der Wissenschaftsfreundlichkeit gehört. Wann haben Sie unseren Kanzler das letzte Mal über Wissenschaft reden hören? Seinen Vorgänger? Vermutlich noch nie. Sagt das nicht einiges?

Bleiben wir bei der Politik. Das ISTA ist unabhängig. Ist das immer von Vorteil, oder kann es auch ein Nachteil sein?

Henzinger: Wenn Sie so fragen, es hat nichts immer nur Vorteile. Aber es ist ganz klar so, dass, wenn man versucht, die besten Wissenschaftler anzuziehen, das nur klappen kann mit vollkommener Unabhängigkeit. Wenn Unabhängigkeit nicht gegeben ist, ist das immer das Argument, warum man nicht kommen würde. Aber erfreulicherweise ist hier die Unabhängigkeit gegeben, so wie versprochen. Ich habe jetzt viel über die Politik gesagt, aber da muss man sie loben. Von Anfang an hat weder Bundes- noch Landesregierung versucht, in irgendeiner Art und Weise auf dieses Institut Einfluss zu nehmen.

In diesem Bezug: Wie schaut’s mit der Finanzierung aus?

Henzinger: Wir sind in der sehr guten Situation, dass unsere Finanzierung sehr langfristig angelegt ist, und das war von Anfang an so. Die erste Vereinbarung zwischen Land und Bund wurde 2006 für 2007 bis 2016 geschlossen, um ein Institut mit 45 Forschungsgruppen aufzubauen. Von 2017 bis 2026 sind uns 90 Forschungsgruppen zugesagt worden – derzeit liegen wir mit 70 voll im Plan. Bis 2036 werden es 150 sein. Diese langfristigen Finanzierungs- und Planungszusagen sind ein absoluter Segen für die Entwicklung des ISTA.

Und dann gibt es noch die privaten Spender…

Henzinger: Die bedeuten unglaublich viel! Das geht weit über den monetären Wert, der auch nicht klein ist, hinaus. Sie zeigen nämlich, dass einzelne Leute wirklich an dieses Institut glauben. Wir haben über Unabhängigkeit gesprochen – langfristig ein wirklich unabhängiges Institut zu sein, kann nur passieren, wenn das Institut auch diverse Finanzierungsquellen, unabhängig von Landes- und Bundesregierung, hat.

Kommen wir zum Standort. Da gab’s Reibereien zwischen Wien und NÖ. Als Redakteurin eines niederösterreichischen Mediums muss ich fragen: Wie sehen Sie das heute?

Henzinger: Es wundert mich, dass Sie sagen, Sie müssen das fragen. Weil die Frage kommt eigentlich nur von Wienern (lacht). Ich will nicht darauf eingehen, wie die Standortwahl getroffen wurde, da hört man Verschiedenes, je nachdem, wen man fragt. Aber dass es die goldrichtige Entscheidung war, sollte jetzt jedem klar sein. Ein Campus in einer schönen Umgebung, wo es Möglichkeiten der Expansion gibt, trotzdem haben wir eine der lebenswertesten Städte der Welt und einen Flughafen kaum mehr als 30 Minuten entfernt.

Beim Antritt haben Sie gesagt, dass die Welt Österreich irgendwann einmal um das ISTA beneiden wird. Ist es schon so weit?

Henzinger: Ja, ich denke schon. Die Welt ist natürlich groß, aber wir hatten zum Beispiel erst eine sehr hochrangige Delegation aus Polen bei uns. Die sind dabei so etwas wie das ISTA aufzustellen, ich hoffe, es gelingt ihnen. Es ist mir auch bewusst, warum sie uns besuchen: Wenn Sie zur ERC-Website (Europäischer Forschungsrat, Anm.) gehen, sehen Sie, dass wir 55 ERC-Grants eingeworben haben. Das gesamte Land Polen hat 54. Etwas wie das ISTA in Polen hinzustellen, ist der schnellste und wahrscheinlich auch kosteneffektivste Weg, in die Spitzenforschung zu investieren. Und in diesem Sinne glaube ich sehr wohl, dass wir beneidet werden.

Und auch Ihr Job ist begehrt. 141 Bewerber aus 24 Ländern wollten Ihre Position…

Henzinger: Mein Nachfolger Martin Hetzer hat gesagt, dass es einer der attraktivsten Jobs weltweit im Wissenschaftsmanagement ist. Das ist nicht übertrieben. Es gibt wenige solcher Projekte. Das Institut ist ja nicht fertig, es wird weiterwachsen und es ist attraktiv, das weiter aufzubauen.

Wie geht’s für Sie weiter?

Henzinger: Ich bleibe als Professor am ISTA. Ich habe jetzt 14 Jahre geholfen, ein Institut aufzubauen, das so ist, wie ich als Wissenschaftler es mir wünsche. Es ist schön, dass ich hier dann auch Wissenschaftler sein kann und darf.

Schmerzt der Abschied?

Henzinger: Im Moment nicht. Ich habe das lange genug gemacht, 14 Jahre an kaum etwas anderes gedacht. Es ist Zeit für mich, wieder Wissenschaftler zu sein, und Zeit für das Institut, jemanden zu haben mit neuen Ideen. Die Frage „Schmerzt der Abschied“ – stellen Sie mir die in einem Jahr.