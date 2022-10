Justizanstalten-Leiter: „Leute einzusperren bereitet keine Lust!“

Werbung

Sie leitet seit fast 20 Jahren Österreichs einzige Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf, er ist Chef in der Strafjustizanstalt für Frauen in Schwarzau am Steinfeld. Privat sind Margitta Neuberger-Essenther und Gottfried Neuberger seit 2004 zusammen und seit dem Jahr 2010 auch ein Ehepaar.

NÖN: Sie leiten Justizanstalten mit speziellen Schwerpunkten und einem Alleinstellungsmerkmal. Sind Ihre beiden Jobs überhaupt vergleichbar?

Margitta Neuberger-Essenther: Die Aufgaben sind insofern miteinander vergleichbar, als dass wir mit besonderen Gruppen zu tun haben. Ich bin immer schon im Jugendvollzug tätig und davon überzeugt, dass Jugendliche etwas Besonderes im Strafvollzug sind, dass sie anders als im männlichen Normalvollzug behandelt werden müssen.

Gottfried Neuberger: Die Struktur mit den Mitarbeitern ist sehr ähnlich, die Herausforderungen sind oft unterschiedlich. Zu Jugendlichen, oft noch in der Pubertät, Vertrauen aufzubauen, ist ein großes Stück Arbeit. Frauen sind da wesentlich zugänglicher. In Wahrheit fordern sie es ein, dass man sich um sie kümmert. Ein Beispiel ist die ärztliche Versorgung: Jugendliche muss man dazu drängen, zum Arzt zu gehen – bei Frauen ist das selbstverständlich.

Frau Hofrätin, Sie haben immer wieder Alternativen zur Haft für Jugendliche aufgezeigt und betreute Wohneinrichtungen nach Schweizer Vorbild ins Spiel gebracht. Ist das nicht auch ein Widerspruch zu Ihrer Tätigkeit? Und wie stellen Sie sich das konkret vor?

Neuberger-Essenther: Ich habe diese Berufssparte nicht gewählt, weil es mir Lust bereitet, Leute einzusperren – außerdem tue ich das ja gar nicht, der Richter spricht ja das Urteil. Ich habe immer gesagt: Mein schönster Tag ist dann, wenn wir kein Gefängnis mehr für Jugendliche brauchen, einfach deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass es heute andere Wege und Maßnahmen gibt, um Jugendliche auf den richtigen Weg zu bringen. Ich sehe das Gefängnis, wie wir es heute kennen, als Ultima Ratio – aber natürlich auch als Institution, die sich redlich bemüht und auch sehr viel leistet. Es gäbe aber viele Ideen – etwa eine sozialpädagogisch-therapeutische Einrichtung –, bei denen man die Jugendlichen in ihrem sozialen Umfeld belässt, sie von dort aus in die Schule oder zur Lehre gehen können.

Gerade hat ein Bericht der Volksanwaltschaft eine Debatte über ein „Überdenken“ der JA Gerasdorf entfacht – kritisiert werden etwa der abgelegene Standort und veraltete Lehrbetriebe. Das Ministerium will nun „überprüfen“.

Neuberger-Essenther: Das obliegt in der Tat dem Ministerium, da möchte ich mich gar nicht näher äußern.

Am Stammtisch wird das österreichische Gefängnis oft als eine Art Komfortzone abgetan – Stichwort Fernseher und Playstation. Was antworten Sie Menschen, die ein solches Bild von der Haft bei uns haben?

Neuberger: Das Schlimmste in der Haft ist, dass man die Freiheit entzogen bekommt. Kommt das Argument mit dem Fernseher, sage ich immer: Stellen Sie sich vor, Sie sind 14 Tage oder gar drei Wochen krank und liegen zuhause vor dem Fernseher. Jetzt will ich das Programm nicht schlechtreden, aber: Nach dem dritten, vierten Tag wird es zach. Die wahre Strafe am Gefängnis ist die soziale Nähe und die Tatsache, dass man sich um „die da draußen“ nicht kümmern kann.

Neuberger-Essenther: Ich kann im Gefängnis praktisch nichts selbstbestimmt machen, ich stehe unter ständiger Beobachtung. Das bekommen Leute, die so etwas sagen, oft gar nicht mit. Wir versuchen Jugendliche in Gerasdorf hin zu einer Selbstbestimmung, einer Selbstverantwortung zu erziehen – aber in Haft nehme ich ihnen eigentlich beides bis zu einem gewissen Grad.

Neuberger: Man muss auch bedenken, dass viele Insassinnen Kinder haben, Familie, einen Partner. Natürlich können sie einmal am Tag telefonieren und sich Briefe schreiben – aber sonst sind sie aller Möglichkeiten beraubt. Darunter leiden Frauen noch mehr als Männer.

Apropos öffentliche Meinung: Zuletzt hat die Auszahlung des Klimabonus an Strafgefangene für Aufregung gesorgt. Können Sie nachvollziehen, dass das manche unfair finden?

Neuberger: Ich kann das schon nachvollziehen, auch ich war überrascht, dass das so ist. Andererseits: Warum sollen sie ihn nicht auch bekommen? Es gibt Insassen, die draußen eine Wohnung haben – und die sind allesamt keine Millionäre. Wir haben etlichen auch geraten, das Geld für ihre Entlassung aufzuheben – oder es dort auszugeben, wo es wirklich notwendig ist. Dass die Bevölkerung das nicht immer gleich akzeptiert, verstehe ich schon – weil sie das Gefängnis sieht und die Mörder und Vergewaltiger. Dass auch relativ ungefährliche Personen bei uns sitzen, sehen die Leute oft nicht, weil man ja nur die Katastrophen in den Medien liest.

Wo sehen Sie in Ihren jeweiligen Anstalten aktuell die größten Herausforderungen?

Neuberger: Was die Insassen betrifft, geht es darum, den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten. Und bei den Bediensteten geht es darum, ein Klima zu schaffen, in dem sie gerne arbeiten wollen.

Neuberger-Essenther: Der soziale Friede ist eine Herausforderung. Wir zeigen den Insassen, dass sie alle im selben Boot sitzen und schauen müssen, gut miteinander auszukommen. Die Mitarbeiter müssen es aushalten, dass sich die Insassen ständig an ihnen „reiben“, da kommt man an Grenzen.

Neuberger: Wobei man ja in einer Justizanstalt auch immer Gefahr läuft, nur das zu sehen, was schiefgeht. Ein ehemaliger Häftling, der vor 20 Jahren entlassen wurde und seitdem ein normales Leben führt – das liest man nicht, das reißt niemanden vom Bankerl.

Würden Sie sagen, dass im Gefängnis mehr Gutes als Schlechtes passiert?

Neuberger: Absolut. Gute Geschichten kommen kaum an die Öffentlichkeit – das tun sie erst dann, wenn es schiefläuft.

Neuberger-Essenther: Als ich im Jugendvollzug begonnen habe, hatten wir insgesamt 250 Jugendliche, also 14- bis 17-Jährige, in ganz Österreich in Haft. Heute sind es in Österreich rund 100 in Untersuchungs- und Strafhaft. Diese Zahl ist eklatant zurückgegangen.

Zu Ihnen persönlich: Wie weit können Sie Insassen emotional an sich heranlassen – und wo ziehen Sie eine Grenze?

Neuberger-Essenther: Ich frage die Häftlinge immer, ob sie mit Du oder mit Sie angesprochen werden wollen – das können sie entscheiden. Klar ist aber auch immer, dass sie mich mit Sie anzusprechen haben. In den 1980ern, als ich begonnen habe, war ich nicht viel älter als die Insassen, da war das schwieriger – heute bin ich Mama, sogar Oma, da fällt es nicht schwer, eine Grenze zu ziehen. Ich habe, seit ich 1981 im Strafvollzugsbereich begonnen habe, nie eine Grenzüberschreitung von den Jungs mir gegenüber wahrgenommen. Das hat aber wohl auch damit zu tun, dass mein Frustrationslevel sehr hoch ist, was etwa die Sprache betrifft.

Frau Hofrätin, eine Boulevardzeitung hat einmal von Ihnen als „Häfnmama“ und „ihren bösen Buben“ geschrieben. Stört Sie das?

Neuberger-Essenther: Die Bezeichnung „böse Buben“ stört mich, das finde ich einfach unpassend. Mit der „Häfnmama“ kann ich leben, wobei ich in der Zwischenzeit ja eigentlich schon „Häfnoma“ bin. Aber ja: Ich bin für die Jungs und meine Mitarbeiter da. Und wenn wir den Jugendlichen nicht zeigen, dass wir sie annehmen, und ihnen nicht vermitteln, dass wir sie mögen – dann werden wir keinen Erfolg haben.

Mit welchem Vorurteil über das Gefängnis würden Sie gerne aufräumen?

Neuberger-Essenther: Mit dem Vorurteil, das Sie anfangs schon genannt haben – mit dem Gefängnis als Komfortzone.

Neuberger: Damit – und mit dem Bild des „Gefängniswärters“, den es ja als solchen gar nicht gibt. Dass Menschen, die im Strafvollzug arbeiten, Lust daran verspüren, Menschen einzusperren. Sobald sich Leute einmal ein Gefängnis von innen angeschaut haben, denken sie auch anders darüber.

Es gibt viele verschiedene Sprüche, die die Ehe als eine Art Gefängnis sehen – und Sie beide?

Neuberger: Das ist ein alter Männerwitz – aber ich begebe mich nicht freiwillig in ein Gefängnis. Das sage ich aber jetzt nicht nur, weil du neben mir sitzt (lacht und schaut zu seiner Ehefrau).

Neuberger-Essenther: Wenn ich mit Insassen spreche, habe ich manchmal schon gesagt, dass ich sie verstehe. Sie haben mir widersprochen: Ich gehe ja jeden Tag abends wieder raus – und war noch nie auf acht Quadratmetern eingesperrt. Wir wissen also alle gar nicht wirklich, was Gefängnis ist. Also: Ich sehe die Ehe keinesfalls als Gefängnis, sie ist frei gewählt und persönlich gestaltbar.