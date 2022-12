Lehrlingsausbilder Heinz Amberger: „Wir würden gerne in die Schulen“

Werbung

Seit 27 Jahren bildet Heinz Amberger Lehrlinge bei Geberit in Pottenbrunn aus. In dieser Zeit hat sich beim Sanitär-Hersteller einiges verändert, insbesondere die Rolle als Arbeitgeber. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel schlossen sich unter Ambergers Obmannschaft die Leitbetriebe der Region im Verein GeZ+ (www.gezplus.at) zusammen, um geeignete Lehrlinge zu finden.

NÖN: Derzeit gibt es bei Geberit 26 Lehrlinge. Wie finden Sie geeignete Kandidatinnen und Kandidaten?

Heinz Amberger: Auf Messen, auch mit dem Verein GeZ+ haben wir eine eigene Berufsmesse ins Leben gerufen. Außerdem fahren wir bis zu 15 Schulen an. Da bringen wir einen unserer Lehrlinge mit, der von seinen Erfahrungen und den Tätigkeiten bei uns erzählt. Weitere Schulen und Institute wie FIT, BIZ und ZIB kommen auch zu uns.

Ist es schwierig, Leute zu finden?

Amberger: Sehr schwierig. Wir haben pro Jahr zwischen 70 und 150 Bewerberinnen und Bewerber, davon kommen 65 Prozent zu unserem Aufnahmetest. Diesen schaffen 12 bis 14 Prozent. Wir hätten jedes Jahr gerne zehn Lehrlinge. Das schaffen wir aber nicht immer.

Wo sehen Sie das Problem?

Amberger: Das Image der Lehre ist schlechter geworden. Als ich damals gelernt habe, war das nicht so. Heute ist die landläufige Meinung, dass man nur mehr mit einer schulischen Bildung etwas ist. Das geht so weit, dass sich Lehrlinge genieren. Ein Wiener Kollege hat mir erzählt, dass er sich gewundert hat, weil sein Maurer-Lehrling so lange braucht, um die Jause zu holen. Dabei hat er sich umgezogen, die Jause geholt, dann wieder umgezogen und die Jause gebracht. Niemand sollte wissen, dass er Maurer-Lehrling ist. Aber das ist der falsche Weg.

Wie sieht denn der richtige Weg aus?

Amberger: Das Image der Lehre muss wieder aufgewertet werden.

Wie kann das funktionieren?

Amberger: Das ist etwa eines der Ziele des Vereins GeZ+. 25 Leitbetriebe aus St. Pölten und der Umgebung haben sich darin 2021 zusammengeschlossen. Wir sind aber bereits seit 2015 als spartenübergreifende Ausbildungsplattform aktiv. Früher hat jeder in der Rekrutierung sein eigenes Süppchen gekocht. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Seit sieben Jahren machen wir das miteinander.

Etwa mit dem Markttag der Lehre?

Amberger: Ja, genau. Diesen organisieren wir für Erziehungsberechtigte und ihre Kinder. Es ist uns wichtig, an die Eltern heranzukommen. Da sind wir wieder beim Image: Viele glauben, in einem großen Betrieb muss die Arbeit laut und schmutzig sein. Wenn Eltern bereit sind, uns im Betrieb zu besuchen, sind sie oft überrascht. Alle Eltern wollen, dass die Kinder nicht körperlich arbeiten müssen. Wir wollen Alternativen zum Büro aufzeigen.

Wie sieht der Austausch zwischen den Unternehmen beim Verein aus?

Amberger: Wir treffen uns drei bis vier Mal pro Jahr, haben Broschüren und wir haben eigene Schulbotschafter von sechs Firmen, die in den Schulen den Verein präsentieren. Wir dürfen aus Datenschutzgründen Leute, die sich bei uns bewerben, nicht weitervermitteln, aber wir können auf den Verein verweisen, wenn wir das Gefühl haben, dass der Bewerber oder die Bewerberin in einem Mitgliedsunternehmen besser aufgehoben wäre.

Wie fördert Geberit die Weiterbildung seiner Lehrlinge und Mitarbeitenden?

Amberger: Wir fördern bei uns die Lehre mit Matura im Betrieb. Die Ausbildung zum Werkmeister nach der Lehre wird von uns bezahlt. Die HTL-Abendschule fördern wir in Form von Zeit.

Wie hat sich die Rolle des Unternehmens bei der Rekrutierung verändert?

Amberger: Mittlerweile sind die Goodies eines Unternehmens wichtiger als die Ausbildung. Wir müssen uns um die Lehrlinge bewerben.

Wie haben sich die Bewerberinnen und Bewerber in den Jahren Ihrer Arbeit als Ausbilder verändert?

Amberger: Die Jugendlichen heute haben mehr Selbstvertrauen, aber die Qualität ist gesunken.

Inwiefern ist die Qualität gesunken?

Amberger: Nach neun Jahren Schulbildung haben viele noch Probleme mit dem Einmaleins und auch beim sinnerfassenden Lesen. Das ist spürbar schlechter geworden. Bei uns steigen die Anforderungen massiv, aber die Qualität in den Pflichtschulen sinkt. Diese Lücke werden wir irgendwann nicht mehr füllen können.

Was sollte passieren?

Amberger: Die Pflichtschulen müssen verbessert werden. Dabei liegt das Problem sicher nicht bei den Lehrerinnen und Lehrern, sondern am Schulsystem selbst und auch bei den Eltern und der Erziehung. Früher kamen die Jugendlichen schon mit Umgangsformen. Heute müssen wir viel Geld investieren, damit wir dort hinkommen, wo wir wollen. Die Jugendlichen sind daran aber am wenigsten Schuld. Sie sind ein Spiegel der Gesellschaft, wir machen das aus ihnen.

Welche Voraussetzungen müssen Lehrlinge mitbringen?

Amberger: Technische Begabung ist sehr wichtig, ob die passt, sehen wir in unserem Eignungstest. Wichtig ist auch, dass wir das Gefühl haben, dass wirklich ein Interesse da ist. Ganz wichtig ist aber auch, dass die Person ins Team passt. Wir legen großen Wert auf die Persönlichkeit. Unser Motto ist: „Wir bilden keine Fachkräfte aus, sondern Persönlichkeiten.“ Bei uns üben die Lehrlinge Vorträge und Präsentationen im hauseigenen Unterricht. Dafür arbeiten wir seit vielen Jahren mit dem Aus- und Weiterbildungsinstitut Krems zusammen.

Wer sind Ihre Lehrlinge?

Amberger: Das ist komplett gemischt. Wir haben derzeit ein Mädel, das nach der Mittelschule zu uns kam, neben einem Burschen, der fünf Semester der Ausbildung zum Volksschullehrer absolviert hat. Bei uns wird auch die Lehre nach der Matura immer beliebter. Wir würden dazu auch gerne in den Schulen Infoveranstaltungen abhalten, um Möglichkeiten aufzuzeigen. Es geht uns nicht darum, den Schulen die Jugendlichen abzuwerben, sondern zu informieren und Ausbildungswege aufzuzeigen. Leider dürfen wir nicht jede Schule besuchen.

Bleiben die Lehrlinge im Unternehmen?

Amberger: Rund 67 Prozent bleiben. In meinen Jahren als Ausbilder gab es auch nur zwei Lehrlinge, die die Ausbildung abgebrochen haben. Das war damals ihr eigener Wunsch.

Was kann man mit einer Lehre bei Geberit werden?

Amberger: Bei uns wissen die Mitarbeiter, dass man was werden kann. Wir hatten in den letzten Jahren einen Generationensprung bei den Führungskräften. 12 der 13 neuen Führungskräfte sind ehemalige Lehrlinge. Da spiegelt sich die nachhaltige Ausbildung bei uns wider. Dafür braucht es aber den richtigen Kopf an der Spitze und den haben wir mit unserem Geschäftsführer.

Was wäre Ihr Wunsch an die Entscheidungsträger für eine Verbesserung der Situation?

Amberger: Ein Wunsch der Leitbetriebe in und rund um St. Pölten wäre es, mit den für Bildung zuständigen Politikerinnen und Politikern Gespräche zu führen. Nicht nur über das Schulsystem, sondern auch darüber, dass wir künftig in alle Schulen dürfen, um uns vorzustellen. Wir brauchen unsere Ärzte und Akademiker. Aber das Gleichgewicht stimmt nicht mehr. Heute sind es 80 Prozent, die in die Schule gehen, und nur 20 Prozent gehen in die Lehre. Das muss wieder anders werden.